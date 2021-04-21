▲ 秦剛傳被派出使美國 曾說「抹黑中國便是惡狼」

中美關係低迷之際，兩國將分別任命新大使。華爾街日報報道，中國政府計劃任命經驗豐富的外交官秦剛，擔任下一任中國駐美大使、接替將因年齡卸任的崔天凱。秦剛曾兩度擔任外交部發言人，辭鋒犀利見稱，官媒指他近期回應「戰狼外交」議題時，直言「（外國）抹黑中國便是惡狼」，

華爾街日報引述知情官員透露，中國政府計劃任命經驗豐富的外交官、現任副外交部長秦剛，擔任下一任駐美大使。位於華盛頓的中國駐美國大使館暫未回覆置評請求。

根據外交部網站資料，秦剛1966年3月出生，天津市人，從1992年至今在外交部工作了26年。

秦剛曾兩度任外交部發言人

其中，秦剛曾於2005至2014年間兩度出任中國外交部發言人、位至新聞司司長；至2014年調任外交部禮賓司司長，2017年升任分管拉美地區事務和新聞、禮賓工作的部長助理，兼禮賓司司長；大約一年後，走馬上任副外長一職。

秦剛兩度出任中國外交部發言人，令他為外界熟悉，他被指在面對挑釁性的提問時，從不會迴避，而是以犀利措辭闡述中方立場。

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例如在2014年4月的一次例行記者會上，秦剛被問到「（時任美國總統）奧巴馬亞太之行即將結束，中方認為此訪有助於還是有損於美國推進亞太戰略」。秦剛回應說，奧巴馬此次亞太之行沒有來中國「是不是針對中國，我們要看美方是怎麼說、怎麼做的，至於來不來中國，一句話你來，或者不來，我就在這裡」。

同一年，秦剛又被問到時任日本首相安倍晉三向靖國神社供奉祭品的問題，當時秦剛表示靖國神社是日本自身的一筆負資產，如果日本領導人執意要把它背下去，這筆負資產會越來越重，「不幸的是，時隔一夜，這筆負資產又加重了」。

任副外長後 曾批外國抹黑中國

中國外交部副部長秦剛，昨日在一場吹風會上反駁中國搞「戰狼外交」的說法，指有國家和人抹黑詆毀中國，「那就是『惡狼』」，還稱面對針對中國各種瘋狂攻擊，外交官理所當然要站出來說「不」。

而新華社官方微博「新華視點」近期曾發文，指外交部吹風會上，有德國記者就新冠肺炎疫苗議題，以「戰狼外交」形容中國表現、並就此提問。

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秦剛回應稱，中方媒體關於歐洲疫苗出現問題的報道，「不是中方媒體自己編造的，而是引用外媒報道」。他稱，不是中國媒體散佈謠言或虛假信息，「中國同樣也是各種謠言和虛假信息的受害者」。

針對中國被認為「戰狼外交」，秦剛說，「如果我們看一看當前一些國家、有些人對中國進行毫無根據、毫無底線的抹黑詆毀，他們恐怕都不能用『戰狼』來形容，那就是『惡狼』。」

他表示，同世界任何其他國家一樣，中國外交的首要職責是捍衛自己國家的主權、利益和尊嚴。「面對國際上對中國的各種瘋狂攻擊中傷，中國外交官理所當然要站出來說不，這和毫無理性的示強完全是兩碼事。你總不能無故無理罵人，還不讓別人還嘴吧，那是什麼道理」？

美傳擬任資深外交官伯恩斯 為駐華大使

另外，華爾街日報也報道，外界普遍預計拜登政府將任命曾在民主黨和共和黨政府中任職的資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）為駐華大使。

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美國網媒Axios報道，伯恩斯現年65歲，是哈佛大學外交與國際政治教授，最近數十年來曾先後出任國務院發言人、美國駐希臘大使、駐北約代表，以及主管政治事務副國務卿。

伯恩斯與美國此前4任駐華大使有一點顯著區別，那就是伯恩斯並非民選政客出身。美媒解讀認為，此舉意味伯恩斯一任美國駐華大使的工作，會更多在於執行而非創造政策。

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責任編輯：鄧國強

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