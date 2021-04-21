「不妥協」的Tesla深夜致歉 成立專門小組冀滿足車主訴求

內地一女車主站上特斯拉（Tesla）展車頂「維權」，事件引發網民關注及官媒發聲，隨後特斯拉指，對未能及時解決車主的問題深表歉意，已成立專門處理小組盡力滿足車主訴求。稍早前，特斯拉曾強調，「對不合理訴求不妥協」。

特斯拉曾稱：對不合理訴求不妥協

特斯拉官方微博周二（20日）晚發布聲明稱，就未能及時解決車主的問題深表歉意，指尊重並堅定服從政府各相關部門的決定，尊重消費者，遵守法律法規，已成立專門處理小組，努力在合規合法的情況下，盡全力的滿足車主訴求。

聲明還提到，會努力吸取教訓，認真總結，在配合政府各相關部門調查的情況下，同時開展嚴格自查自糾，對自身不合理的、不符合服務準則的問題和服務流程進行梳理並整改，努力做到立查立改、即查即改，做到尊重消費者，尊重市場。

事緣19日，一女子在上海車展周期間，站上特斯拉展車頂「維權」。她身穿寫有「煞車失靈」和印著特斯拉車標白色T恤，對圍觀群眾高喊「特斯拉煞車失靈！」幾分鐘後，該女子被保安強行拖走。20日，上海市公安局通報這名女子「車頂維權」被行政拘留5日。

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特斯拉官方微博發文稱，該女子早前涉超速違章，其後以產品質量為由要求退車，不接受第三方檢測，並拒絕公司提出的所有方案。特斯拉表示，如果是產品的問題，特斯拉一定堅決負責到底；對不合理訴求不妥協，同樣是特斯拉的態度。

對此，內地官媒發文形容有關回應「傲慢」。中央政法委亦發文質問特斯拉「責任何在」。央視主播也提到，這一年多來相關產品安全性不止一次被質疑，涉事企業依然強硬，底氣是從哪來的呢？車主和企業各執一詞，車輛到底有沒有質量問題？希望相關調查能盡快啟動，讓消費者獲得真相，讓維權有順暢渠道和真誠回應。

責任編輯：尹航

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