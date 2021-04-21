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華為手機首季銷量跌出全球Top 5 小米、vivo急增逾八成

經濟脈搏 11:53 2021/04/21

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華為在美國的芯片（晶片）禁令下，曾經稱霸全球的手機業務正大幅萎縮。市場機構昨日（20日）發表報告指，今年首季度全球智能手機出貨量達3.4億部，按年增長24%，創2015年以來的新高，出貨量最大的牌子依次為三星、蘋果、小米、OPPO，以及vivo，而華為則跌出前5位，在報告中被列入「其他」（Others）一欄。

Strategy Analytics數據指，三星首季度出貨7,700萬部，年增32%，市佔23%；蘋果出貨5,700萬部，年增44%，市佔17%；小米出貨4,900萬部，年增80%，市佔15%；OPPO出貨3,800萬部，年增68%，市佔11%；vivo出貨3,700萬部，年增85%，市佔11%。OPPO的出貨量未包括旗下牌子Realme和OnePlus，否則將能超過小米。

報告指，智能手機市場的反彈增長，主要得益於消費者對健康設備的需求、換機潮，以及中國在5G方面的大力推動。上述5個大牌子合共佔了市場份額的76%，高於去年的71%，芯片供應短缺未對這些大牌子造成重大影響，在未來幾季中，會是小牌子關注的問題。此外，中國市場智能機首季度的出貨表現極佳，年增35%達9,400萬部，接近全球1/3。

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責任編輯：陳建錫

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