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海底撈加國分店一桌兩「電眼」盯食客？公司澄清了

社會熱點 11:56 2021/04/21

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內地人氣連鎖火鍋「海底撈」近期被海外媒體指稱，加拿大溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2部監視器，藉此對員工進行監控、確保服務質素，食客也恐被緊盯。台灣的海底撈分公司，對此作出聲明，指報道發佈的資訊與事實情況不符，而且海底撈嚴格保護顧客隱私，不會濫用。

外媒報道中指出，海底撈溫哥華店經理Ryan Pan透露，應總公司要求，在餐廳內安裝有60多個監視器，店內共有30張桌子，每張配有2個監視器，而監視器會對員工進行追蹤，確保員工按照標準企業規則作業。報道中也指出，對於錄像的去向，Ryan Pan不願意透露影片的用途。

據了解，該間海底撈於2018年時開設，地點恰恰好在中國領事館附近，徒步不會超過10分鐘，連華為也在徒步不到10分鐘的地方承租住宅，當作員工宿舍。

加國分店被指裝60個監視器

海底撈目前在台北、新竹、台中、台南、高雄等地均有分店，過去也曾被指出店內設置不少監視器。

隨著外媒報道，此事再度引起台灣民眾關注。台媒曾就加拿大分店一事，嘗試實際電話聯絡海底撈公司，未獲接聽答覆。

海底撈「公開行刑式」賀壽 食客大歎頂唔順（有片）

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但公司透過簡訊聲明指出，海底撈關注到印度「星期日衛報」17日有關海底撈加拿大分店的報道，直指該文章發佈的資訊與事實不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽；公司已經與「星期日衛報」進行交涉，要求對方刪除相關報導，並保留追究其法律責任的權利。

聲明中也表示，關於圖像採集設備在門店的安裝，是希望能夠更好地保障消費者用餐安全。凡是安裝設備的門店，都會設置提示標識告知顧客，設備也是安裝於醒目位置。

海底撈嚴格保護顧客隱私，通過內部管理制度、技術手段強化許可權管控，不會濫用，同時公司嚴格遵守門店所在地區的相關法律法規，保障消費者權益。

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責任編輯：鄧國強

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