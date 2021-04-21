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1餅茶葉可買1輛寶馬BMW？內媒揭背後亂象

社會熱點 12:23 2021/04/21

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1餅茶葉可買1輛寶馬？近日天氣暖和，春茶開始上市。惟內媒發現，茶市營銷亂象頻現，茶價再被瘋狂炒賣。報道指，茶葉定價隨意性大，故近年被作為雅賄，滋生貪腐。專家警示，有關現象恐有損行業健康發展。

內地官媒報道，近日茶葉市場巧立名目的營銷亂象層出不窮。不少茶葉質量難辨、價格混亂，標價可達數十萬元甚至數百萬元（人民幣，下同）不等。

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報道指，「特效茶」、「辦事茶」、「金融茶」等茶葉營銷名目，令茶葉已從日常飲品，變為欺詐消費者、潛藏貪污腐敗風險甚至是金融產品「圈錢」騙局。

報道介紹，不少商家標榜自己的產品是「特效茶」，進行誇張的宣傳，以應對茶產業發展蓬勃所帶來的激烈競爭。在「拼多多」等電商平台上，亦有人標榜新疆羅布麻茶可輔助降血壓；一些茶葉甚至以產地「長壽老人和雙胞胎佔比多」來佐證其產品具保健效果。

茶葉定價隨意 可滋生貪腐 或變行騙工具

另一方面，「辦事茶」和「送禮茶」亦大行其道。據查，在「京東商城」，有商家以「內置全額發票，送禮有面子，茶到事成」作招徠，兜售一款500克售價29,999元的「安吉白茶新茶禮盒裝」。在「拼多多」上，亦有標榜「領導喝的茶」的產品。

報道指，茶葉標準不一，定價隨意性大，近年作為雅賄滋生了大量腐敗。有業內人士透露，部分公認的名貴土特產茶葉，常為行賄重要禮品，往往「買的人不喝，喝的人不買」。近年屢屢通報與茶葉有關的貪腐案。

此外，更有商家把茶葉包裝稱金融產品，亦即所謂「金融茶」。在抖音上，類似「1餅可買1輛寶馬，1提（7餅）可在廣州買一套房」一類視頻經常出現。有營銷視頻稱，1片茶價格在28萬元至32萬元之間，1提茶最高可達255萬元。知情者透露，有關視頻實是在故意炮製稀缺行情，以尋找接盤人。

而投機者亦瞄準商機，炒賣茶葉；部分熱門「投資茶」只要貨到手，轉手即可賣出翻倍價錢，故有人不惜借錢、拋售房產投資購買；惟實際上有關產品「有價無市」，難以變現，令投資者虧損嚴重。

2019年，在貴州省，亦有不法之徒在網上發行「茶票」，操縱交易，非法套取3千餘名投資人的資金，涉案金額高達1.97億元.

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專家警示：有關現象恐損行業發展

報道引述中國工程院院士劉仲華稱，現時茶業動輒就宣講「古樹」、「山頭」，甚至巴不得講成每株樹的不同部位，其生長出的茶葉都不一樣。有關做法實際反映了茶業的無序發展，有損行業健康發展。

有茶企老闆稱，雖生產端能從嚴把控，惟他們對於茶販後續營銷行為無能為力。

而有業界人士則建議提高茶產業集中度，建立標準化工業模式，打造有影響力的茶葉品牌，並通過大企整合市場、規範標準；亦可以大數據手段追溯茶葉種植、加工、銷售過程，建立「全鏈條」品質監管體系。

責任編輯：黃良潤

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