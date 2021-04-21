【博鰲論壇】人行前行長周小川：克服疫情的代價可能是通脹

博鰲論壇一連4日在海南舉行，人行前行長周小川表示，在救助經濟實體、加速復甦、克服疫情的過程中，最明顯的代價可能是通脹，強調宏觀政策制定需把握好度。另外，人行副行長李波稱，中國金融體系長期資本不足導致宏觀杠杆率偏高。

據中證網報道，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行前行長周小川今日（21日）在博鰲論壇媒體見面會上表示，在救助經濟實體、加速復甦、克服疫情的過程中必然需要花費一定的代價。他認為，最明顯的代價可能是通脹，但也不一定是傳統意義上的通脹。

周小川表示，目前全球宏觀政策的溢出性愈加明顯，因此全球擴張性宏觀政策的影響必然會產生傳導，需進一步研究它的影響渠道和形式。他稱，宏觀政策無論怎麼制定都得有一個度的把握，即希望它達到優點和功能最大化，同時副作用最小化。

國際貨幣基金組織（IMF）前全球副總裁朱民也提及，拜登政府的經濟刺激政策可能引發世界性通貨膨脹，中國雖有政策空間應對，但仍需保持警惕。

另外，中國人民銀行副行長李波還在博鰲論壇上談到，中國金融體系存在明顯短板，長期資本不足尤其是股本不足，使得金融支持實體經濟中貸款比重較高，導致宏觀杠杆率偏高，以及金融支持科技創新的力度顯得不足。養老金改革應該成為金融供給側改革的重要抓手。

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責任編輯：尹航

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