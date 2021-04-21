中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）

中國研發的「飛龍-2」無人隱型轟炸機首架原型機下線。其研發公司稱，「飛龍-2」在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱形性能等方面，比肩美軍在研B-21「突襲者」隱形轟炸機，並將在完成首飛和產品化方面領先後者。

綜合傳媒報道，西安中天飛龍於其官方微信號公布，該公司研發的「飛龍-2」首架原型機近日下線 。惟其公布的「飛龍-2」官方照片被作大幅度模糊化處理，甚至不能清晰看到細節部分。

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據該公司官網介紹，「飛龍-2」採用飛翼無尾佈局、背負式進氣道和內埋彈艙設計；全機90%以上使用複合材料，蒙皮(飛機外層部分) 表面敷有雷達吸波材料，而通用射頻天線均與蒙皮共型安裝，並採用頻率選擇表面（FSS）技術，光學偵察設備與機體結構一體化設計等。

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另外，「飛龍-2」的主動雷達採用寬頻和跳頻工作，降低雷達波被截獲的機率；發動機噴嘴則採用二維固定式，並引進噴流冷卻，可大幅降低了紅外輻射強度，因而具備優良的全向雷達和紅外隱身性能。

內媒報道，「飛龍-2」可在複雜氣象條件下發現和自動識別戰場上各類目標，並攜帶多種精確制導武器，對敵指控中心、預警雷達、防空系統、軍用機場、航空母艦、兵力集結點等實施打擊。

此外，「飛龍-2」亦可與有人隱身飛機協同執行複雜戰術任務，及據預設策略實施自主攻擊；又可攜帶大量「蜂群」無人機，戰場生存能力極強。

內媒引述該公司稱，「飛龍-2」在飛行速度、作戰半徑、載彈量、隱形性能等方面，比肩美軍在研B-21「突襲者」隱形轟炸機，並將在完成首飛和產品化方面領先後者。

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公開資料顯示，中天飛龍成立於2009年，為中天引控子公司，主攻無人攻擊機、高速靶機、單兵戰術無人機等產品的研發生產。

而「B-21」轟炸機代號「突襲者」（B-21 Raider），為美空軍新一代隱形轟炸機。內媒引述美國防部消息指，「B-21」將於今年12月3日首飛，未來將替代老化的B-52H和B-1B戰略轟炸機，將配合現役B-2匿蹤戰略轟炸機執行任務。

責任編輯：黃良潤

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