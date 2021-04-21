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特朗普曾誇「世界八大奇跡」  富士康美廠投資縮剩零頭

經濟脈搏 13:54 2021/04/21

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特朗普曾誇「世界八大奇跡」  富士康美廠投資縮剩零頭

富士康（Foxconn）有全球「代工之王」稱號，在2017年前總統特朗普（Donald Trump）任內曾承諾投資100億美元、折合776億港元，在威斯康辛州設立液晶顯示器工廠；但隨著白宮和威州政黨輪替，這項投資如今確定大縮水，預計投資僅為近四年前承諾數額的「零頭」。

富士康母公司為鴻海精密，是全球最大的電子設備代工企業。該公司周二與威斯康辛州談成一項新的投資協議，該協議前身是2017年夏天雙方宣布的規模創紀錄的投資激勵方案。

《華爾街日報》報道，根據新協議，富士康目前計劃到2025年投資至多6.72億美元（折合52億港元），並創造1,454個工作崗位，從而有資格獲得8,000萬美元（折合6.2億港元）激勵。

富士康2017年承諾投100億美元

與此前一版的協議相比，富士康2017年原本計劃到2032年投資高達100億美元（折合776億港元），並僱傭1.3萬人，從而有資格獲得28.5億美元（折合221億港元）激勵。因此，最新投資規模，可說是原本的「零頭」而已。

富士康投資協議最初是由該公司前董事長兼創始人郭台銘，與威斯康辛州前共和黨州長Scott Walker達成的，但後者在2018年敗給了民主黨候選人Tony Evers，如今已卸任州長。

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Evers周二表示，這份新合同兌現了他的競選承諾，即為納稅人省錢以及保護該計劃下，現有工廠所在地的公共投資。富士康這座工廠位於密爾沃基南部，當地已經向道路和其他基礎設施投資了數億美元。

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「我承諾了要與富士康合作，為我們州達成一份更好的協議」，他說，「上一次的交易對威斯康辛州來說不可行。」

作為蘋果公司（Apple）顯示屏供應商的富士康曾表示，由於液晶顯示器技術快速變化，威斯康星州的建廠計劃面臨複雜局面。富士康在最近的一份報告中稱，該項目還受到諸多因素的拖累，包括「文化融合、業務需求的變化、關稅問題、新冠疫情和美國總統選舉年」。

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富士康媒體代表沒有回覆《華爾街日報》記者的置評請求。但富士康管理層此前提出，在何種類型的投資符合激勵資格方面，希望具有更大的靈活性。威斯康星州州長表示，新合同提供了這種靈活性。

縮水原因：白宮與威州變天 加上市場變化

事實上，除了特朗普連任失敗、威州州長易人等因素外，市場變化亦導致富士康美國工廠縮水。其中，iPhone的銷售已經放緩，代工業務也因利潤率相對較低而受到影響。

富士康2017年公布在威州投資百億美元時，富士康創辦人郭台銘在白宮受到貴賓級待遇，特朗普、副總統彭斯等巨頭陪伴在側。特朗普翌年亦與郭台銘一同在威斯康辛州，出席新廠房興建動土儀式。

特朗普曾稱富士康項目是「世界第八奇蹟（eighth wonder of the world）」。

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責任編輯：鄧國強

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