▲ 特朗普曾誇「世界八大奇跡」 富士康美廠投資縮剩零頭

富士康(Foxconn)有全球「代工之王」稱號,在2017年前總統特朗普(Donald Trump)任內曾承諾投資100億美元、折合776億港元,在威斯康辛州設立液晶顯示器工廠;但隨著白宮和威州政黨輪替,這項投資如今確定大縮水,預計投資僅為近四年前承諾數額的「零頭」。

富士康母公司為鴻海精密,是全球最大的電子設備代工企業。該公司周二與威斯康辛州談成一項新的投資協議,該協議前身是2017年夏天雙方宣布的規模創紀錄的投資激勵方案。

《華爾街日報》報道,根據新協議,富士康目前計劃到2025年投資至多6.72億美元(折合52億港元),並創造1,454個工作崗位,從而有資格獲得8,000萬美元(折合6.2億港元)激勵。

富士康2017年承諾投100億美元

與此前一版的協議相比,富士康2017年原本計劃到2032年投資高達100億美元(折合776億港元),並僱傭1.3萬人,從而有資格獲得28.5億美元(折合221億港元)激勵。因此,最新投資規模,可說是原本的「零頭」而已。

富士康投資協議最初是由該公司前董事長兼創始人郭台銘,與威斯康辛州前共和黨州長Scott Walker達成的,但後者在2018年敗給了民主黨候選人Tony Evers,如今已卸任州長。

Evers周二表示,這份新合同兌現了他的競選承諾,即為納稅人省錢以及保護該計劃下,現有工廠所在地的公共投資。富士康這座工廠位於密爾沃基南部,當地已經向道路和其他基礎設施投資了數億美元。

「我承諾了要與富士康合作,為我們州達成一份更好的協議」,他說,「上一次的交易對威斯康辛州來說不可行。」

作為蘋果公司(Apple)顯示屏供應商的富士康曾表示,由於液晶顯示器技術快速變化,威斯康星州的建廠計劃面臨複雜局面。富士康在最近的一份報告中稱,該項目還受到諸多因素的拖累,包括「文化融合、業務需求的變化、關稅問題、新冠疫情和美國總統選舉年」。

富士康媒體代表沒有回覆《華爾街日報》記者的置評請求。但富士康管理層此前提出,在何種類型的投資符合激勵資格方面,希望具有更大的靈活性。威斯康星州州長表示,新合同提供了這種靈活性。

縮水原因:白宮與威州變天 加上市場變化

事實上,除了特朗普連任失敗、威州州長易人等因素外,市場變化亦導致富士康美國工廠縮水。其中,iPhone的銷售已經放緩,代工業務也因利潤率相對較低而受到影響。

富士康2017年公布在威州投資百億美元時,富士康創辦人郭台銘在白宮受到貴賓級待遇,特朗普、副總統彭斯等巨頭陪伴在側。特朗普翌年亦與郭台銘一同在威斯康辛州,出席新廠房興建動土儀式。

特朗普曾稱富士康項目是「世界第八奇蹟(eighth wonder of the world)」。

