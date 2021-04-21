【博鰲論壇】鄭永年倡組「南海經濟圈」抗美 涵蓋大灣區與台灣

▲ 鄭永年指，中國不應被美國誘導，在南海搞軍事競爭，而是要把對方拉入經濟競爭

香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年昨日（20日）表示，南海問題成為中美亞洲角力的焦點，但中國不應受美國誘導，與對方在區內進行軍事競賽。他提出中國與區內國家共同形成「南海經濟圈」，並納入大灣區與台灣，把與美國的可能的軍事競爭轉變為經濟競爭。

鄭永年在博鰲論壇的「南海合作與新秩序構建」座談上提出該構想，他指中國正面臨兩種選擇，即南海秩序是「經濟秩序」還是「軍事秩序」。當前美日印澳愈來愈多的關切是安全問題，外界認為有可能形成針對中國的「小北約」。在冷戰思維主導下，美國是想誘導中國進入軍事競賽的。中國作為一個經濟大國，需要正常的國防現代化，避免美蘇那樣的軍事競賽是可以做到的。中國的理性選擇，是把有可能的中美軍事競爭轉化為經濟競爭。

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最近他在研究中國如何在粵港澳大灣區基礎上建設南方共同市場，把海南、台灣納入，並在內部整合的同時與東盟經濟圈、RCEP結合。他指，經濟圈如果只考慮海南和周邊那些國家，是很難建立的，納入把大灣區後潛力會非常大。這類經濟合作模式，也符合地區國家之間的利益。

鄭永年又指，美國在亞太搞的是封閉式多邊主義，無論是印太關係還是民主同盟，都是排他性的。中國所倡導的多邊主義是包容性的，比如「一帶一路」、亞投行等，不是由中國主導，而是開放式的...中國不要受太多美國影響，根據自己既定開放式包容式的多邊主義，最後肯定會成為贏家。

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責任編輯：陳建錫

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