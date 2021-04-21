前「上海首富」周正毅擺壽宴  6主播到賀驚動官方（有片）

▲ 前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方

曾捲上海社保案入獄、去年獲釋的前「上海首富」周正毅，本月18日在上海外灘五星級酒店舉辦60歲生日宴，並廣邀名人明星捧場，包括官方上海廣播電視台的6名主持人。事件驚動上海市委宣傳部，並要求電視台調查核實。

中央社綜合報道，宴會18日晚在上海萬達瑞華酒店舉行。根據網上流傳的視頻及照片看到，本月23日滿60歲的周正毅，身穿黑白格子襯衣、窄身西裝，神采飛揚，忙於和到賀者合影，包括著名影星左小青。宴會壁板上打著「不忘初心，回歸本色」、「周正毅先生生日晚宴」的字樣，出席者在上面簽名，恍如影視盛會。

引人關注的是，6名上海媒體主持人也參加了這場宴會。根據上海廣播電視台18日向市委宣傳部提交的情況說明，參與周正毅壽宴的台內主持人有6人，包括東方衛視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲；還有一名主持人高源，但他並非電視台簽約主持人。

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資料顯示，這些主持在上海廣播界頗有名氣，程雷和陳蓉拿過中國廣播電視及播音金話筒獎。

根據網上視頻，陳蓉和其他東方衛視主持人集體上台。陳蓉自我介紹時說，「我們東方衛視主持人是不是都傾巢出動了？東方衛視春晚也不過這樣的陣容啊。我是今年剛剛認識周公子的新朋友，但已成爲好朋友的陳蓉」。

據電視台方面稱，東方衛視中心主持人是各自受到朋友邀約參加宴會，第一財經主持人戴劉菲則是收到周正毅請柬赴會。

報道指6名出席的主持 都沒有收取報酬

報道指，台內主持人均未作爲本場活動的主持嘉賓，且均未收費。台方表示，將進一步調查核實事件，並要求各頻道單位盡快約談當事主持人，做好事後處理工作。同時切實加強對主持人參與社會公衆活動的管理，確保不再參與與個人身分和形象不符的社會活動。

周正毅爲香港上市的上海地產前主席，農凱集團公司前董事長，曾被《福布斯》雜誌封爲上海首富；2003年9月因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，判監三年。導致上海市委書記陳良宇落馬的社保案曝光後，2007年周正毅再因行賄等罪名被判刑16年，去年出獄。

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責任編輯：鄧國強

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