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重返6.5關口後 4因素料人民幣後續升值空間受限

經濟脈搏 15:20 2021/04/21

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進入4月人民幣穩步回升，昨（20日）人民幣在岸價（CNY）收市報6.4953，升穿6.5，創逾一個月新高。分析指技術上看人民幣回調行情已結束，當前人民幣更多是被動升值，但受美指調整、歐美接種疫苗後經濟復甦，以及中美關係等政治因素影響，後續人民幣的升值空間或仍受限。

歐美經濟復甦 中國相對優勢消退

今日人民幣對美元中間價報6.5046，較上日升57個點子或0.09%，再創近一個月高。

至於人民幣能否延續升值勢頭，其一是要看美指調整對非美反彈起到關鍵指引作用。

3月通脹明顯上行之後，美聯儲主席鮑威爾堅持鴿派言論，緊縮預期落空；另外4月以來美聯儲繼續大量投放流動性，疊加市場重新買入美債，美債收益率持續調整，美元相對吸引力下降，美指也跟隨承壓下行。

招商銀行金融市場部首席外滙分析師李劉陽稱，如果美滙指數跌破90關口，人民幣可能要到6.45附近，年初的水平。

其二，歐美疫苗接種持續推進，復甦前景不改，中國經濟相對優勢消退，人民幣要呈現去年下半年那樣單邊強勢亦有困難。

人行副行長：人民幣國際化目標非取代美元 將擴大數字人幣試點

【博鰲論壇】人行前行長周小川：克服疫情的代價可能是通脹

美國經濟復甦對中國有負面效應？人行官員這樣提醒

其三，從地緣政治的層面看，中美關係持續緊張，近期中日、中歐關係亦引人關注，這多少會影響市場信心。國家主席習近平近日在博鰲論壇上致辭表示，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升。亞洲和世界各國要平等協商，開創共贏共享的未來。

此外，5月開始季節性的分紅購匯彙需求將至，亦會限制人民幣反彈。據目前路透不完全統計，單港股上市中資公司的分紅需求不低於4,800億港元，當然不少企業手中的外幣存款不少，實際購匯需求或沒這麼大，不過季節性的需求也會影響市場。

瑞銀首席中國經濟學家汪濤預計，在多個基本面因素的支撑下，人民幣滙率可能大致企穩、兌美元繼續保持強勢，維持人民幣今年底在6.4元左右的預測，並可能在美元走勢的推動下寬幅波動。

責任編輯：尹航

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