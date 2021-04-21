中國蔬菜走红西班牙 當地人稱韭菜為「中國蔥」

中國蔬菜在西班牙市場的知名度，近年不斷攀升。報道指，當地人逐漸熟悉中國蔬菜之餘，後者亦在當地愈加受歡迎。在其中，韭菜尤其受青睞，並被翻譯為「中國蔥」。

內媒引述加泰隆尼亞廣播電台周三（20日）報道，西班牙菜農曾一度不看好中國蔬菜，因憂慮其市場不大。惟現時有西班牙菜農願投資種植中國蔬菜，因他們已看到市場遠景。

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報道介紹，華僑逐漸融入西班牙社會後，向當地人潛移默化地推廣了中國蔬菜。現時中國蔬菜不但會在華人超市裡被兜售，為數不少的當地人及南美裔人士經營之食品店內，亦見中國大白菜、小白菜、韭菜、冬瓜等有售。

報道引述受訪南美裔店主稱，滿意中國蔬菜銷售情況。受訪者稱，現時中國蔬菜基本在進貨後2至3天內便售罄。

受訪者提到，韭菜在當地尤其受歡迎，因其「有益於男性身體健康」。而「韭菜」一詞在西班牙語中沒有對應單詞，故在當地被翻譯成「中國蔥」。除韭菜外，大白菜、小白菜亦是熱門中國蔬菜。據報當地中餐廳廚師會以大白菜配以西班牙火腿，煮成膾炙人口的中西合璧菜式。

報道又指，中國蔬菜對比過去，身價已攀升不少。西班牙菜農亦選擇大量改種中國蔬菜，收割後直接供應超市及中餐廳使用；市場對中國蔬菜的需求亦非常大。

韭菜是中國原生蔬菜，原產於山西西南部，已有3000多年種植史。在《詩經》中，有「獻羔祭韭」的詩句記載。而《漢書·召信臣傳》中亦見對太宮園溫室生產蔥、韭的情況記載：

大官園種冬生蔥韭菜菇，復以屋廡。晝夜蘊火，待溫氣乃生。

責任編輯：黃良潤

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