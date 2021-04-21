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姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米  路人詫異（多圖）

社會熱點 16:49 2021/04/21

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姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米  路人詫異

有「移動長城」之稱的中國籃球協會主席姚明，身高226厘米的他和同是籃球員的妻子葉莉育有一女。最近姚明和女兒在路上被人認出，年僅10歲的女兒姚沁蕾身高相當驚人，170厘米－－即高過同齡均值30厘米的她，已經和一般成年男子一樣高。

網易新聞報道，日前有網友在星巴克巧遇姚明，對方笑說「身為資深星巴克氣氛組，真沒想到自己能有這一天」，由於姚明實在太高，「很難不認出來」。

只見姚明身旁還帶著女兒，網民也說，姚明對女兒相當溫柔，點餐時還特別彎下腰聽女兒想喝什麼。

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內地兒童平均生長線：

貼文一出，網友們將焦點全放在姚明的女兒姚沁蕾（Amy），她在2010年5月出生於美國休士頓，今年10歲就已擁有170厘米的傲人身高，完全遺傳到爸媽優秀的基因，她站在一群大人身旁，幾乎和一般成年男子一樣高。

根據內地兒童成長線，10歲女童身高平均值是140.1厘米，頂線也不過148.2厘米，即姚明女兒高過均值達30厘米。

姚明和葉莉在2007年完婚，同樣身為內地知名籃球員的葉莉也有190厘米，兩人被封為「巨人夫婦」，婚後3年後生下女兒。姚沁蕾6歲時就被目擊，身高將近150厘米，更有人大膽預測，她未來的身高可能會達到194厘米至208厘米之間。

責任編輯：鄧國強

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