拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處

▲ 拜登要求在電動車產量上超越中國。資料圖片

中美在新能源領域的競爭走向白熱化，美國總統拜登20日要求擴大電動車增量，讓美國最終超越中國，成為全球最大的單一供應國。他提出斥資1,740億美元，投入到車輛生產等各個環節。但美媒指，美國在電池生產的部署上遠遠落後中國，拜登雄心壯志的新能源計劃，推行時將陷入兩難。

拜登當日通過視像形式參觀車廠時表示，美國有許多地方需要追趕，會作好主導未來所需要的準備，「我們有很多工作要做，我們應該成為世界上最重要的電動車供應者，現在，我們遠遠落後中國」。他建議政府撥款用作促進電動巴士、汽車的生產和銷售、增建EV充電站，並為車主提供消費補貼。

作為2.3萬億美元的基建和就業計劃的一部分，拜登還建議在有關撥款的基礎上，劃出450億美元使至少20％校車，以及部分運輸車輛實現電動化。根據 市場機構Canalys統計，中國車廠去年售出約130萬輛電動車，而美國銷量僅32.8萬輛。

美媒指出難處：缺少電池廠

政策雜誌《Politico》指出，電池將驅動即將到來的電動汽車浪潮，未來掌握這種優勢，就好同數十年前中東在石油市場上的主導地位，而美國在這方面美國也遠遠落後競爭中國。該雜誌估計，到2024年，美國市場上將有多達200款電動或混合動力汽車，車廠需要的電池將是天文數字。然而，美國目前在營運的電池廠只有3間，按目前的增長速度，到2030年約會增加到10間，僅能滿足需求的一半。中國則將擁有140間電池工廠，而歐洲有17間。

如果電池工廠的建造速度不夠快，車廠可能因缺乏電池，不得不推遲新車款的發布，導致拜登政府雄心勃勃的氣候和電動汽車目標難以實現。或者，車廠也可以向海外採購，首選賣家將是中國，這同樣不是美國樂見的事。為了為新的電池工廠做準備，美國政界和工業界正在遊說，希望吸引關鍵金屬，例如鋰、鈷和稀土礦物的開採、加工移到美國本土，但要面對很大的污染風險。文章指，拜登政府的新能源計劃雄心壯志，實際推行上卻陷入兩難。

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責任編輯：陳建錫

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