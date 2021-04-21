周正毅出身貧寒  「阿毛燉品」是他命運轉捩點

曾捲上海社保案、兩次繫獄，去年才獲釋的前「上海首富」周正毅，本月18日在上海外灘五星級酒店高調舉辦60歲生日宴，6名主流媒體主播到場，驚動官方核實。事件令周正毅的傳奇大半生，再惹人注目。

周正毅1961年出生於上海市楊浦區，在當時那個年代，上海也不如現在這般繁華。他出身貧寒，父母都是本本分分的打工者，父親靠著賣力氣當翻砂工賺錢，養活了他們一家老小。

周正毅只有小學文化，輟學後一直在家周邊打零工，直到17歲時，周正毅離家打工，開始了自己的遊歷生涯。

周正毅只有小學文化 開過小餛飩店

雖然他學歷不高，但是頭腦很靈光。看出了打工沒出頭，於是拿出自己工作後所得積蓄，在自己的家鄉楊浦區開設小餛飩店，轉身一變成爲了體戶小老板，後來又開過一間百貨商店。

周正毅用賺來的錢到日本「留學深造」，但其實是暗渡陳倉，將當時馳名日本的「章光101」生髮水帶入日本兜售，靠水貨賺了個盤滿缽滿。

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八十年代末期，周正毅回到上海，認識了從香港返滬的富有的女子毛玉萍，並在毛玉萍的金錢和人脈鋪路下，周正毅的生意越做越大。

1994年，兩人在上海黃河路買下一幢5層豪宅，開設「阿毛燉品」，這間食店可說是周正毅一生的轉捩點。

與毛玉萍合開「阿毛燉品」 結識政商權貴

「阿毛燉品」紅極一時，甚至有銀行公關食堂的稱號。他們因此結識了許多來自上海政商界的大人物，涉足了資本市場。

內地媒體報道，1995年，周正毅開始炒股，當時的股市不溫不火，但只要是看准了投資的人，都可以賺到錢，周正毅便是其中之一，他賺得盆滿缽滿。

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周正毅在1997年香港回歸後，把事業版圖擴展至香港，當年正值亞洲金融風暴襲港，香港股市低迷，但他靠自己的眼光、貸來的資本投資幾隻重磅股票，結果再次獲利數億港元。

同年，周正毅在滬成立「上海農凱集團」，大量收購爛尾樓，令他的財富繼續水漲船高。

2002年周正毅財富達到頂峰

到了2002年，周正毅的財富達到頂峰。上海市政府當年以「免土地出讓金的舊區改造」方式，與周正毅簽訂了8塊國有土地的8個出讓合同，被稱為「東八塊」，周正毅以「零成本」取得當時上海最好的改造地塊。

其實早在2000年，《福布斯》對周正毅做過一次財產估算，結果是0.66億美元，名列富豪榜第94位。但周正毅自稱其主要資產以房地產和基建為主，總資產接近150億。2002年，胡潤再次編制富豪榜時，周氏排名11位。

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但到了2003年，本以爲暗中在股市操作、不爲人知的周正毅被人抓到了，他因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被捕，被判有期徒刑3年。

2006年，刑滿釋放的他只在外面生活了五個月，再次因爲行賄和虛開增值稅專用發票被抓，這次他被判處有期徒刑16年。

內地媒體增傳過，周正毅被抓後，沒有再做投資，所以躲過了2008年的全球金融危機；而之後，他入獄前投資的房地產生意，獲得了相當理想的回報，使他財富繼續豐厚。

周正毅本月18日舉辦60歲生日宴

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責任編輯：鄧國強

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