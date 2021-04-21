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張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年  她才是台積電真對手

經濟脈搏 18:59 2021/04/21

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台積電躋身全球半導體製造技術頭，全球芯片（又稱晶片）產業戰中，無論美國或中國大陸芯片，都以追趕台積電為目標。台積電創辦人張忠謀如何看這些追兵？他認為，美國生產成本高，大陸半導體製造落後台積電5年以上，南韓三星才是真正對手。

張忠謀說，1948年美國貝爾實驗室的3個物理學家夏克萊（Shockley）、巴丁（Bardeen）及布萊坦（Brattain）發明基於半導體的電晶體，是半導體界的大事。而1987年，他在台灣成立了嶄新商業模式的台積電，專門從事晶圓製造服務（包括代工等），「搗亂」半導體業秩序。

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台積電於2020年成為全球最高市值的半導體公司，達6000億美元。

張：美國生產成本明顯較台灣高

對於英特爾（Intel）曾是業界龍頭，被台積電超越後，如今天又欲追趕重拾舊日地位，張忠謀這樣回應：

英特爾稱霸世界半導體業數十年了，過去曾拒絕投資台積電的邀請，並對晶圓製造服務有點看不起，認為做不大；今年卻宣布要投入晶圓製造服務，令人覺得相當諷刺。

美國積極爭取及補貼半導體製造，又否支持美企奪回半導體業「一哥」地位？張忠謀認為，美國生產成本明顯較台灣高，美國聯邦及州政府的短期補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。

他又指，美國幾十年前製造業就不紅了，改做研發及金融等領域。

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中國大陸在過去20年，以政府補貼數百億美元發展半導體產，又是否台灣對手。張忠謀說，大陸半導體製造落後台積電5年以上，還不是對手；而在邏輯半導體設計落後美國及台灣1至2年。

南韓與台灣條件近　三星是台積電勁敵

張忠謀認為，在晶圓製造領域，始終南韓的三星電子（Samsung）才是台積電強勁競爭對手，因為製造優勢與人才等條件與台灣狀況相近。

對於台灣半導體業的優勢，張忠謀認為，人才是台灣在晶圓製造方面的優勢，台灣有大量優秀敬業工程師、技工、作業員願意投入製造業。「此外，台灣經理人員都是台灣人，高鐵及高速公路交通方便，適合大規模製造業的人員調度，也都是台灣的優勢」。

張忠謀說，以台積電為例，有3個製造中心，在新竹、台南及台中，常有成千工程師不必搬家的調動。

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責任編輯：鄧國強

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