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澳洲取消「一帶一路」合作協議 稱不符外交政策

經濟脈搏 19:48 2021/04/21

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中澳關係緊張之際，澳洲外長佩恩（Marise Payne）今日（21日）宣布，已經取消由維多利亞州（Victoria）與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議。

中國外交部發言人趙立堅早前回應時表示，希望澳洲以客觀和合埋態度審視合作協議，不要做出破壞雙邊關係的事。

佩恩表示，根據《外交關係法（州與領地安排）》，決定取消四項協議，認為它們與澳洲的外交政策不符，或不利於澳洲的外交關係。去年通過的上述法律讓政府有權否決地方政府與外國簽訂的協議，這是聯邦政府首次使用有關權力。

其中，兩份與中國簽訂的一帶一路協議，均由維多利亞州政府與中國國家發展和改革委員會簽訂，其中一份是2018年10月簽的諒解備忘錄，另一份是2019年10月簽的框架協議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月曾表示，仍未看到維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」協議對澳洲帶來好處，將在數周內取消。

至於其餘兩份遭取消的協議，包括維多利亞州教育暨訓練部在2004年與伊朗政府機構簽訂的諒解備忘錄，及維多利亞州與敘利亞政府1999年簽訂的一項鼓勵科學合作的諒解備忘錄。

【一帶一路】澳洲維多利亞州加入一帶一路 遭當地政界質疑

澳洲總理謀廢一帶一路協議 趙立堅曾以「細菌論」駁斥

責任編輯：蒯宇澄

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趙立堅 維多利亞州 莫里森 外交 一帶一路 澳洲 中國外交部 中國

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