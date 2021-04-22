澳洲撤「一帶一路」協議 中國外交部斥開「歷史倒車」（第二版）

▲ 澳洲取消「一帶一路」合作協議 稱不符外交政策

中澳關係緊張之際，澳洲外長佩恩（Marise Payne）昨日（21日）宣布，已經取消由維多利亞州（Victoria）與中國簽署的兩項「一帶一路」合作協議。

（新增中國外交部及駐澳洲使館回應）

中國外交部發言人汪文斌22日回應表示，澳大利亞此舉是開「歷史倒車」，使原本就面臨困難的中澳關係雪上加霜。中方已向澳方提出嚴正交涉，敦促澳方立即撤銷錯誤決定，否則中方必將堅決有力回擊。

中國駐澳洲使館稍早前表示，強烈不滿和堅決反對澳洲外長宣布撕毀簽訂的「一帶一路」備忘錄和框架協議。

大使館發言人說，中方與澳洲維多利亞州在「一帶一路」框架下開展合作，有利深化雙方經貿關係，促進維州經濟發展，增進人民福祉，批評澳洲的做法是針對中方的又一無理挑釁行徑，再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳。

澳外長：不針對任何一個國家

佩恩表示，根據《外交關係法（州與領地安排）》，決定取消四項協議，認為它們與澳洲的外交政策不符，或不利於澳洲的外交關係。去年通過的上述法律讓政府有權否決地方政府與外國簽訂的協議，這是聯邦政府首次使用有關權力。

佩恩周四在電台又表示，這一計劃重點關注澳洲的國家利益，絕不針對任何一個國家。

兩份與中國簽訂的一帶一路協議，均由維多利亞州政府與中國國家發展和改革委員會簽訂，其中一份是2018年10月簽的諒解備忘錄，另一份是2019年10月簽的框架協議。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月曾表示，仍未看到維多利亞州與中國簽署的「一帶一路」協議對澳洲帶來好處，將在數周內取消。

至於其餘兩份遭取消的協議，包括維多利亞州教育暨訓練部在2004年與伊朗政府機構簽訂的諒解備忘錄，及維多利亞州與敘利亞政府1999年簽訂的一項鼓勵科學合作的諒解備忘錄。

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責任編輯：蒯宇澄

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