【新疆棉花】新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」

▲ 新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」

新疆棉花風波仍未平息，H&M日本官網周二（20日）宣布女星新垣結衣將為其代言後，消息傳到中國，引發粉絲「要老婆還是要新疆」的複雜情緒。許多人怒喊「離婚」；但也有不少人認為，指望新垣結衣不代言太不現實。

瑞典服裝品牌H&M此前因一篇拒用新疆棉的新聞稿，上月在中國遭到強烈抵制。H&M事後表示將致力重新獲得中國消費者的信任和信心，但未提新疆棉爭議也沒有道歉。

新垣結衣是日本No.1「國民女神」

新垣結衣是日本No.1的「國民女神」，她也是在中國最有人氣的日本女星，許多粉絲暱稱她為「老婆」。

H&M日本官網20日宣布，27日將推出新的廣告系列，新垣結衣被任命為大使。消息傳到中國，引發粉絲們「要老婆還是要新疆」的複雜情緒。

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在豆瓣、微博等網路社群相關討論串，有網友稱「直男跪族的女神，代言辱華品牌，鎖了」，獲得最多按讚。許多網友表示「心碎了」、「脫粉了」，還不少網友稱要跟「老婆」離婚。

但也有一些中國網友認為，新垣結衣代言就代言，不買H&M就好了，「指望一個日本明星為中國推掉本國公司（瑞典H&M日本分公司）的代言，不合理也不現實」。

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責任編輯：鄧國強

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