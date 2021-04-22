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華為孟晚舟案辯方大進展 引渡聽證會獲批延至8月

國情動向 10:12 2021/04/22

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華為首席財務官孟晚舟案，加拿大法院批准辯方申請，將關於引渡孟晚舟至美國的聽證會，押後至8月。引渡聽證會原定4月底開始，但孟晚舟一方預期未來數周會獲得新證據，遂向法庭提出押後聽證會。路透社形容，是次裁決是孟晚舟一方的勝利。

央視報道，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院法官霍爾姆斯（Heather Holmes），當地時間周四（21日）就孟晚舟律師提出延期審理的請求裁決，同意延期到8月初審理。法庭會於4月28日確定具體的排期。

孟晚舟引渡案最後階段聽證會原定於下周開始，至5月中結束。孟晚舟律師團隊於本周向法院提出，將聽證會押後3個月舉行，原因是他們需要時間來審查，華為與匯豐銀行達成協議公佈的部分文件。

孟晚舟律師指控 加執法人員銷毀證據

加檢方：特朗普干預孟晚舟案指控已沒意義

孟晚舟律師團已經收到了一些文件，其他文件預計會在4至6星期內到達。孟晚舟辯護律師佩克（Richard Peck）申辯指，剝奪申請人利用現有最佳證據的機會，會是對基本正義的否定。孟方亦主張，本案律師來自加拿大多個省，但加拿大因應疫情實行嚴格旅行限制，因此需要更多時間。

孟晚舟尋求獲得的匯豐文件包括，與華為和香港星通技術公司合規評估有關的內部銀行文件。2012年12月至2015年4月，華為在與伊朗的業務往來中使用了香港星通技術有限公司。這些文件是孟晚舟辯護的核心。孟晚舟稱，由於她沒有在華為與伊朗的業務往來上誤導匯豐，構成美國引渡請求基礎的欺詐指控應該被駁回。

孟晚舟要求放寬保釋條件 加法官駁回

孟晚舟曾收到多封恐嚇信 部份附有子彈

美國遊說孟晚舟簽認罪協議 律師稱是害她陷阱

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責任編輯：連兆鋒

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