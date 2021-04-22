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對華鷹派拉特納獲提名國防部助理部長　應對印太事務

國情動向 10:20 2021/04/22

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美國總統拜登周三（21日）提名目前擔任國防部長特別助理、負責國防部中國工作小組的拉特納出任國防部印太事務助理部長。拉特納被視為拜登團隊對華鷹派要角。

據白宮公布，拉特納目前是國防部長的特別助理，還是國防部中國工作小組的主任。他曾在2015到2017年間擔任時任副總統拜登的副國家安全顧問，2011年到2012年間任職於國務院中國與蒙古事務辦公室。更早之前，他於聯邦參議院外交委員會任職，也曾待過拜登在參議員時期的國會辦公室。

在政府工作之外，拉特納還曾在智庫「新美國安全中心」擔任執行副總裁兼研究主任，並在「美國外交關係協會」做中國研究的高級研究員等。

另據媒體報道，拉特納與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國安顧問沙利文（Jake Sullivan）、白宮內政委員會主席賴斯（Susan Rice），以及白宮印太事務協調官的坎貝爾（Kurt Campbell），稱為拜登外交國安團隊「五虎將」。拉特納也被外界認為是對華鷹派要角。

中國工作小組將由包括來自國防部長辦公室、參謀首長聯席會議等單位代表共15人組成。小組將花費4個月時間制定就美國對中國的軍事戰略、科技以及部隊架構和態勢、聯盟以及美中雙邊防禦關係，給予評估和建議，並與跨部門合作夥伴對話，確保政府的中國政策保持一致。

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責任編輯：尹航

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