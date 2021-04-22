美強力抗衡中國法案獲參院外委會通過 一文看懂關鍵

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美國參議院外交關係委員會當地時間周三（21日）通過《2021年戰略競爭法案》。有關法案由美國會兩黨數名議員提出，早前參院外委會曾發聲明指，該法案代表「前所未有」的兩黨合作，美國將動員所有戰略、經濟和外交工具抗衡中國。
路透社報道，美參院外委會周三以21比1票通過《2021年戰略競爭法案》，該法案將交參議院全體作表決。該項由參院外委會主席、民主黨籍議員梅南德茲（Robert Menendez）及外委會首席共和黨議員里施（James Risch）等人於本月8日提出、全文共283頁的法案，旨在要求總統拜登（Joe Biden）採取行動，對中國執行全面「戰略競爭」政策。
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外委會在法案提出當日發聲明稱，該法案代表「前所未有」的兩黨合作；又稱美國將動員所有戰略、經濟和外交工具抗衡中國。
路透早前報道認為，中國議題最獲兩黨共同支持，兩黨在採取更多行動與中國展開競爭方面有共識。
對此，中國外交部本月9日曾回應指，反對有關法案，中國致力同美發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係；又重申將繼續堅定維護國家主權、安全、發展利益，敦促美方客觀理性看待中美關係，停止推進有關對華消極法案。
《2021年戰略競爭法案》 一文看懂
綜合外電報道，《2021年戰略競爭法案》核心內容包括：
於2022至2026財政年度間，《法案》將：
《法案》又授權政府在2022至2027財政年間，每年斥資1500萬供駐外使館聘請專家，協助美企或個人撤出中國市場、移出部分生產設備，或將供應鏈多元分散至中國以外地區。
責任編輯：黃良潤