  • 29°C
香港時間 : 2021422日 (四) 12:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美強力抗衡中國法案獲參院外委會通過 一文看懂關鍵

國情動向 11:53 2021/04/22

分享：

美國參議院外交關係委員會當地時間周三（21日）通過《2021年戰略競爭法案》。有關法案由美國會兩黨數名議員提出，早前參院外委會曾發聲明指，該法案代表「前所未有」的兩黨合作，美國將動員所有戰略、經濟和外交工具抗衡中國。

路透社報道，美參院外委會周三以21比1票通過《2021年戰略競爭法案》，該法案將交參議院全體作表決。該項由參院外委會主席、民主黨籍議員梅南德茲（Robert Menendez）及外委會首席共和黨議員里施（James Risch）等人於本月8日提出、全文共283頁的法案，旨在要求總統拜登（Joe Biden）採取行動，對中國執行全面「戰略競爭」政策。

【中美科技戰】美AI國安委員會：大學要防中國竊敏感技術 京曾這樣說

對華鷹派拉特納獲提名國防部助理部長　應對印太事務

外委會在法案提出當日發聲明稱，該法案代表「前所未有」的兩黨合作；又稱美國將動員所有戰略、經濟和外交工具抗衡中國。

路透早前報道認為，中國議題最獲兩黨共同支持，兩黨在採取更多行動與中國展開競爭方面有共識。

對此，中國外交部本月9日曾回應指，反對有關法案，中國致力同美發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的關係；又重申將繼續堅定維護國家主權、安全、發展利益，敦促美方客觀理性看待中美關係，停止推進有關對華消極法案。

《2021年戰略競爭法案》 一文看懂

綜合外電報道，《2021年戰略競爭法案》核心內容包括：

  • 強化應對中國的外交戰略，重申美國對盟國和夥伴國家的承諾，及美國在國際組織等的領導地位，從而應對中國在全球各地構成的挑戰。
  • 授權國務卿建立「基礎建設交易與協助網絡」（Infrastructure Transaction and Assistance Network）計畫
  • 對抗中國「掠奪性的國際經濟行為」，包括追踪「知識產權侵犯者」和中企在美國市場的存在等。
  • 擴大美國外國投資委員會（CFIUS）管轄權，將接受外國個人或實體100萬（美元，下同）以上捐贈的大學等教育機構納入其中；通過美國的大學來抗衡中國的影響力。
  • 加強與盟國軍事協調與合作，共享中國彈道導彈、高超音速滑翔導彈、巡航導彈、常規力量、核力量、太空與網絡空間等戰略信息。

於2022至2026財政年度間，《法案》將：

  • 每年撥款3億美元作「對抗中國影響力基金」。
  • 撥款7500萬美元在印太區域推動發展基建。
  • 撥款6億5500萬美元予對外軍事援助資金，撥款4.5億美元予「印太海上安全倡議」及相關項目。
  • 每年撥款1億美元，協助新興市場擴建安全網路與數位建設、保護知識產權、促進美國資訊與通訊科技（ICT）產品與服務出口。
  • 撥款1億美元予美國國際媒體署（USAGM ），資助駐外媒體、建立獨立媒體、投資能規避言論審查技術的計劃等。
  • 每年斥資1億7000萬美元，資助支持媒體自由、訓練與保護記者的計劃。

《法案》又授權政府在2022至2027財政年間，每年斥資1500萬供駐外使館聘請專家，協助美企或個人撤出中國市場、移出部分生產設備，或將供應鏈多元分散至中國以外地區。

拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處

習近平周四出席美國氣候峰會 與拜登同場

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言
2021/02/23
加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言
【香港自治法】美國會通過香港自治法案 全國人大及政協譴責警告反制
2020/07/03
【香港自治法】美國會通過香港自治法案 全國人大及政協譴責警告反制
【中美角力】美將向台出售「死神」無人機 待國會最終審批
2020/11/03
【中美角力】美將向台出售「死神」無人機 待國會最終審批
【中美角力】美國會機構籲增華投資審查 料眾議院周三通過阻中資上市
2020/12/02
【中美角力】美國會機構籲增華投資審查 料眾議院周三通過阻中資上市
政治 地緣政治 外交 國防 知識產權 大學 基金 經濟 科技戰 軍事

上一篇文章

英國疑助台灣造潛艇 英專家台單車墜谷身亡當局保密

下一篇文章

「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

秦剛傳被派出使美國 曾說「抹黑中國便是惡狼」
秦剛傳被派出使美國 曾說「抹黑中國便是惡狼」
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
【中美角力】美軍機進入南海 近距離偵查廣東海南等地
【中美角力】美軍機進入南海 近距離偵查廣東海南等地
習近平周四出席美國氣候峰會 與拜登同場
習近平周四出席美國氣候峰會 與拜登同場
拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處
拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處
美日聲明觸及台灣後 解放軍罕曝轟-6K演練空襲（多圖，有片）（第三版）
美日聲明觸及台灣後 解放軍罕曝轟-6K演練空襲（多圖，有片）（第三版）