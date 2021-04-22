▲ 英國疑助台灣造潛艇 英專家台單車墜谷身亡當局保密

英國被爆懷疑秘密協助台灣建造潛艇。台灣傳媒披露，一名外籍男子月初在花蓮遭遇單車意外，摔落山谷身亡，其身份為英國潛艇設計專家。意外發生後，台灣安全部門一度要求警方和消防對死者身份保密，尤其引起猜測。正在研究建造潛艇的台灣國際造船公司則表示，死者與潛艇計劃無關。

花蓮中橫公路在4月4日發生單車意外，一名英國籍男子連人帶車衝出公路墜落山谷，警方和消防獲報後發現該名男子時，已無生命跡象，證實死亡。警方表示，男子當時與另外2名英籍友人騎單車，懷疑自撞護欄，跌落山谷，頭部、軀幹、左腳等多處重創。

但奇怪的是，意外發生後，警方與消防紛紛收到防務和「國安」部門緊急命令，要求不得洩漏這名男子身份。台政府當局亦派專人到花蓮意外現場，處理這名英國男子的身後事。

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台灣傳媒周三（21日）則爆出，60多歲死者姓氏為格雷厄姆（Graham），是英國籍潛艇工程設計顧問，曾參與皇家海軍潛艇建造項目。格雷厄姆來台灣已1年半，工作原定本月底結束，遂與外國同事參與一項單車環島公益活動，豈料意外身亡。

據悉，格雷厄姆墮谷時並沒有目擊者，而他的遺體第2日即已火化，家屬日前已祕密赴台將骨灰帶回，但有關部門對事件細節絕口不提。台灣國際造船公司周三則發新聞稿，稱死者是公司承攬業務的外籍服務工程師，與潛艦計劃無關。

蔡英文上任以來，台軍積極推行軍艦潛艇「自造」計劃，以取代現役陳舊裝備，但由於技術有限，只能邀請外國工程師來台。台媒曾透露，有大概250名外籍工程師參與潛艇項目，當中部分是南韓人。

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責任編輯：連兆鋒