中美元首氣候峰會同框 惟暫無習拜雙邊會談安排

國家主席習近平今日將以視像方式出席美國總統拜登舉辦的領導人氣候峰會，這是自拜登上台以來，中美元首首次在國際舞台互動。不過，美方簡報會中並未提及習拜雙邊會談的安排，外界關注的「習拜會」料不會發生。

中國外交部稍早前宣布，習近平將在峰會上發表重要講話。

會期兩天 未安排任何雙邊會談

據美媒報道，美東時間周三上午，白宮舉辦背景簡報會，資深官員證實所有受邀領導人，包括習近平，都將出席峰會。不過峰會沒有安排任何雙邊會談，或任何另開視訊會議室的見面。

為期兩天的峰會將由拜登的演說開場，之後將談論各國如何控制與減排溫室氣體。資深官員表示，美國占了全球溫室氣體排放約13%，當然需要與排放另外80%的約20個主要經濟體們合作。

周四下午將聚焦討論各國如何提供資源與資金來對抗氣候變化，而除了政府經費，也要討論如何與私人企業合作，投入更多資金。美國資深官員說，過去的氣候資金討論多局限在世界銀行、雙邊國家資金等，這將是首次大規模進行一個大的資金庫（capital pool）的討論。周四下午同時也將舉辦部長級會議，將討論廣泛議題，包括如何透過自然的力量來修復環境。另外也將討論氣候安全，尤其是某些特別容易或已經受到氣候變化所害的國家，還將進行經驗分享。

周五上午將有兩個不同的議程，一個是討論技術創新，包括目前已有的以及未來的科技，並且將看看如何讓現有科技變得更加便宜，例如電動車電池的價格仍然不夠親民，必須讓大眾都能負擔，才能讓對抗氣候變化更有效率。另外也要討論如何讓世界各大城市變得更富能源效率。

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最後一個議程將聚焦拜登政府關注的綠能經濟，包括如何創造新的工作，以及協助勞工學習新技術，從舊產業轉移到新產業。資深官員表示，創造新的經濟機會與工作崗位，是拜登政府的政策核心。

美國氣候特使日前訪華後，中美聯合聲明指，兩國期待這場峰會，雙方認同峰會的目標，即在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會前，提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心。

責任編輯：尹航

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