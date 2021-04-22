上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准使用BioNTech疫苗

上海美國商會會長Ker Gibbs向《彭博社》表示，已接獲上海市政府的通知，BioNTech「復必泰」新冠疫苗將在6月獲批上市，但暫未確定具體時間。《華爾街日報》早前也引述消息指，該疫苗有機會7月前在內地上市，官方正審查其試驗數據。中國首款mRNA技術疫苗在上交會展出，料5月展開三期臨床。

Ker Gibbs引述與上海市副市長宗明的直接交談表示，上海市政府已經告知上海美國商會，預計該疫苗在6月某個點的時間框架之內獲得批准。市政府表示：「我們考慮在7月之前......我們不會確定在在6月1日或30日，但在那個時間範圍內是我們所預期的。」

在本月15日至17日舉行的第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會上，雲南沃森生物、艾博生物與軍科院共同研製的mRNA疫苗首次公開亮相。艾博生物創辦人英博透露，該疫苗已進入二期臨床的尾聲，預計下月將在海外展開三期臨床。

內地目前有3間企業正研發mRNA疫苗，除了沃森生物外，斯微（上海）生物今年初已獲國家藥監局批准，上月底正式啟動一期臨床；珠海麗凡達生物則已交付國家相關權威單位，進行動物試驗和藥效驗證。

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責任編輯：陳建錫

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