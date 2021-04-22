上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）

▲ 上海美國商會稱獲通知，BioNTech疫苗將在6月獲批准使用

上海美國商會會長Ker Gibbs向《彭博社》表示，已接獲上海市政府的通知，BioNTech「復必泰」新冠疫苗將在6月獲批上市，但暫未確定具體時間。《華爾街日報》早前也引述消息指，該疫苗有機會7月前在內地上市。上海市委書記李強21日與BioNTech創辦人視像對話，稱歡迎後者與中國企業深化疫苗合作。

（新增上海市委書記與BioNTech創辦人視像對話）

Ker Gibbs引述與上海市副市長宗明的直接交談表示，上海市政府已經告知上海美國商會，預計該疫苗在6月某個點的時間框架之內獲得批准。市政府表示：「我們考慮在7月之前......我們不會確定在在6月1日或30日，但在那個時間範圍內是我們所預期的。」

▲ BioNTech創辦人吳沙忻（左），與上海市領導層舉行視像對話

上海市委書記李強與BioNTech創辦人兼CEO吳沙忻舉行視像對話，李強形容BioNTech是全球領先的疫苗研發企業，歡迎其與中國企業深化疫苗合作，為更好保障民眾生命安全作貢獻。李強又指，生物醫藥是上海重點發展的先導產業之一，歡迎BioNTech加大在滬投資佈局，將更多前沿項目落地上海。 吳沙忻則向李強介紹 BioNTech的 疫苗產品，並表示將 將與中國合作夥伴緊密攜手，加快推動新冠疫苗合作，為應對疫情挑戰貢獻自身力量。

此外，在本月15日至17日舉行的第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會上，雲南沃森生物、艾博生物與軍科院共同研製的mRNA疫苗首次公開亮相。艾博生物創辦人英博透露，該疫苗已進入二期臨床的尾聲，預計下個月將在海外展開三期臨床。

內地目前有3間企業正研發mRNA疫苗，除了沃森生物外，斯微（上海）生物今年初已獲國家藥監局批准，上月底正式啟動一期臨床；珠海麗凡達生物則已交付國家相關權威單位，進行動物試驗和藥效驗證。

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責任編輯：陳建錫

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