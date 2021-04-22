「歐洲哨兵」曝光細節  緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）

解放軍航母遼寧艦編隊近日在南海演練，中美為此進行宣傳戰，美軍發出軍官翹腳遙望的照片，中方則發布航母戰鬥群陣形；在此之際，歐洲太空總署的地球觀測衛星「哨兵2號（Sentinel-2）」拍攝到的南海照片顯示，美方這次執行監視遼寧艦的美軍柏克級驅逐艦（Arleigh Burke class destroyer），原來共有3艘，分別在遼寧艦左、右、後3個方位。

這一細節反映，中美軍力在南海博弈的激烈。

遼寧艦是在本月稍早前穿越宮古海峽南下西太平洋，並在台灣外圍進行演訓，吸引各方注視，其中美國及日本艦隻緊盯，西方媒體亦追蹤報道。

中美軍力在南海博弈激烈

其中，以歐洲哨兵2號衛星發布的南海衛星照片受到關注，數張網民從公開來源情報（OSINT）資料庫中獲得的哨兵2號衛星照片顯示，美國派遣監控遼寧艦編隊的柏克導彈驅逐艦至少有3艘。

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其中包括以艦長翹腳瞭望遼寧艦的馬斯廷號（USS Mustin），至於另2艘驅逐艦名稱以及水下是否還有其他潛艇、或是空中有何種偵察機，美方未有發布訊息。

衛星照片中標出遼寧艦與其他5艘護航軍艦的位置在中沙大環礁（西方稱為Macclesfield Bank）西南方，部署於遼寧艦周圍的3艘美軍驅逐艦的距離則非常接近，如同美軍發布照片中所顯示可以清楚目視的程度。

中國軍方公布 遼寧艦編隊照片

內地知名軍事博主「@洋務先驅張之洞」發文表示，過去中國被蘇聯海軍貼臉圍觀了幾十年，美國海軍現在追蹤解放軍編隊的時候，也是不會客氣的」。但他強調，「圍觀與被圍觀都是常態，大可不必如臨大敵」。

在美方發布監控遼寧艦編隊照片以及網上流傳視頻的同時，解放軍在21日發布了遼寧艦在南海活動的視頻，指「在人民海軍成立72週年前夕，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，檢驗部隊訓練成效，錘煉提高維護國家主權、安全、發展利益的能力」。

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責任編輯：鄧國強

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