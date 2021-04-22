  • 28°C
香港時間 : 2021422日 (四) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

山西5件可愛「貓爪」文物出土 網民：貓馴服人類歷史證據（組圖）

國情動向 12:06 2021/04/22

分享：

山西周代北白鵝墓地近日出土500多件文物，其中5件貓爪金飾，令人矚目。據考古人員稱，有關金飾應是佩戴在身上的串飾組合。在內地網絡上，這些金飾被籲為「最萌文物」。有網民戲言，該5件文物是「貓馴服人類歷史證據」。

綜合內媒報道，山西考古研究院近日對北白鵝墓地進行發掘，共出土500多件文物。其中在1號墓中，考古人員發現了5件距今有約2700年歷史、形似貓爪的金飾。

有關考古隊人員向傳媒介紹，上述貓爪金飾為片狀，應是佩戴在身上的串飾組合。考古人員指，團隊目前仍在對文物進行整理。該墓地考古負責人則稱，墓主是一名男性，金飾或為墓主腰間飾物。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

相關圖片釋出後，即在內地網絡引起熱議，並被喻為「最萌文物」。網民留言稱：

越看越「萌」。

貓馴服人類歷史證據。

為啥就覺得是貓？你們現在都不用百度了嗎？熊爪子也是這樣。

貓星人2700年前就開始禍害人類了。

報道指，今次考古發掘在9座墓葬進行，共出土500餘件各類文物，包括銅器、石器、陶器、玉器、漆木器、骨器等，其中以銅器數量為主。

而據報本次挖掘最重要的收穫，則是近50件有銘文的銅器，內容共計16篇，其中發現了「中氏」、「匽姬」、「太保匽仲」、「匽太子」及「華」等內容，為研究墓主所在時代及族群提供重要證據。

有關遺址位於山西運城垣曲，為周代北白鵝墓地，屬於北白（鵝）遺址的一部分，距河南洛陽約70公里，為保存較為完整的周代大型遺址。據分析，墓地建造時代應在春秋早期，為研究當時晉南地區的喪葬制度、社會生活等而言具重要價值。

「三星堆」被瘋狂搶註商標 麻辣火鍋也與文物有關？（組圖）

【中國文化】2020六大考古新發現出爐 發現最早石雕蠶蛹

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

「主張台獨也可尊崇中華文物」 新院長推「故宮台灣化」惹議
2018/07/17
「主張台獨也可尊崇中華文物」 新院長推「故宮台灣化」惹議
建交40周年厚禮 美國歸還中國361件流失文物歷年最多
2019/03/01
建交40周年厚禮 美國歸還中國361件流失文物歷年最多
【神州熱話】「日佔北京沒搶文物」言論惹禍 趙立新被註銷微博
2019/04/16
【神州熱話】「日佔北京沒搶文物」言論惹禍 趙立新被註銷微博
圓明園被英法火燒應重建？國家文物局以這理由拒絕
2020/11/15
圓明園被英法火燒應重建？國家文物局以這理由拒絕
微博（美：WB） 微博 山西省 歷史科 太子 太保 經濟 時裝服飾 洛陽 文娛藝術

上一篇文章

美日首腦會晤後 菅義偉：日本不會軍事介入台海衝突

下一篇文章

英國疑助台灣造潛艇 英專家台單車墜谷身亡當局保密
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
中國「飛龍-2」無人隱形轟炸機原型機下線　號稱將領先美軍在研B-21（組圖）
拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處
拜登要求電動車產量趕超中國 美媒指出這難處
【中美角力】美軍機進入南海 近距離偵查廣東海南等地
【中美角力】美軍機進入南海 近距離偵查廣東海南等地
習近平周四出席美國氣候峰會 與拜登同場
習近平周四出席美國氣候峰會 與拜登同場
秦剛傳被派出使美國 曾說「抹黑中國便是惡狼」
秦剛傳被派出使美國 曾說「抹黑中國便是惡狼」
美日聲明觸及台灣後 解放軍罕曝轟-6K演練空襲（多圖，有片）（第三版）
美日聲明觸及台灣後 解放軍罕曝轟-6K演練空襲（多圖，有片）（第三版）