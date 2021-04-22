山西5件可愛「貓爪」文物出土 網民：貓馴服人類歷史證據（組圖）

山西周代北白鵝墓地近日出土500多件文物，其中5件貓爪金飾，令人矚目。據考古人員稱，有關金飾應是佩戴在身上的串飾組合。在內地網絡上，這些金飾被籲為「最萌文物」。有網民戲言，該5件文物是「貓馴服人類歷史證據」。

綜合內媒報道，山西考古研究院近日對北白鵝墓地進行發掘，共出土500多件文物。其中在1號墓中，考古人員發現了5件距今有約2700年歷史、形似貓爪的金飾。

有關考古隊人員向傳媒介紹，上述貓爪金飾為片狀，應是佩戴在身上的串飾組合。考古人員指，團隊目前仍在對文物進行整理。該墓地考古負責人則稱，墓主是一名男性，金飾或為墓主腰間飾物。

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相關圖片釋出後，即在內地網絡引起熱議，並被喻為「最萌文物」。網民留言稱：

越看越「萌」。 貓馴服人類歷史證據。 為啥就覺得是貓？你們現在都不用百度了嗎？熊爪子也是這樣。 貓星人2700年前就開始禍害人類了。

報道指，今次考古發掘在9座墓葬進行，共出土500餘件各類文物，包括銅器、石器、陶器、玉器、漆木器、骨器等，其中以銅器數量為主。

而據報本次挖掘最重要的收穫，則是近50件有銘文的銅器，內容共計16篇，其中發現了「中氏」、「匽姬」、「太保匽仲」、「匽太子」及「華」等內容，為研究墓主所在時代及族群提供重要證據。

有關遺址位於山西運城垣曲，為周代北白鵝墓地，屬於北白（鵝）遺址的一部分，距河南洛陽約70公里，為保存較為完整的周代大型遺址。據分析，墓地建造時代應在春秋早期，為研究當時晉南地區的喪葬制度、社會生活等而言具重要價值。

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責任編輯：黃良潤

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