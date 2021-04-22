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美日首腦會晤後 菅義偉：日本不會軍事介入台海衝突

國情動向 12:19 2021/04/22

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日本首相菅義偉與拜登會面，並發表針對台海局勢的聯合聲明後，他20日在日本眾議院的會議上表示，日本不會軍事介入台海衝突，希望圍繞台灣問題能通過有關各方直接對話和平解決。日媒分析，中國已將日本視為美國的伙伴，認為他們正向北京發起聯合挑戰。如果中國作出報復，日本企業將首當其衝。

菅義偉出席眾議院全體會議時，被在野黨議員質問會否派出自衛隊介入台海問題，以配合美國對抗中國的軍事戰略。菅義偉當時回應，美日聲明中已提到台灣問題不以軍事介入作前提。至於美日本次的聯合聲明，是否可能令台海局勢生變。菅義偉未直接回應，僅表示各方應用對話解決問題。

《日經亞洲評論》分析，中國仍在權衡如何對待日本，但很可能會加大施壓，以反對和阻止日本進一步倒向美國。近年來，南韓、澳洲等國都因外交問題，在經濟上遭到中國報復。如果中國打擊日本，日企會首當其衝。菅義偉將如何與這些企業溝通，共同面對政治風險，將是美日同盟面臨的諸多挑戰之一。

此前亦有分析認為，中國是日本的最大貿易夥伴，日本一方面傾向支持美國，但也無意與北京撕破臉皮。菅義偉政府近期的表態，更多是出於政治上的無奈。

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責任編輯：陳建錫

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