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美國太空司令憂衛星被中國衛星「捉走」 講緊Netflix美劇這情節？（組圖，有片）

國情動向 15:16 2021/04/22

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美國太空司令部司令迪金森（James Dickinson）周二（20日）向美國國會表示，中國太空力量持續迅速發展,美國軍方對此感到憂慮。他特別提到，中國有一款裝備了機械臂的衛星，可靠近敵方衛星並使其失效。

美太空司令部司令占士·迪金森（James Dickinson）周二在美國國會一個聽證會上表示，美國軍方對中國持續迅速發展的太空能力感到憂慮。他稱，中方正積極研發太空系統和太空攻擊系統來尋求太空優勢，並致力把其軍隊打造成「具戰力的環球聯合部隊」（combat-capable global joint force）。而現時中國在太空擁有400多顆衛星，數量僅次美國。

迪金森特別提到，中國有一款裝備了機械臂、名為「實踐-17」的衛星，可靠近敵方衛星並使其失效；又稱中國亦擁有多個不同功率的「陸基激光系統」，可使敵衛星系統損壞或失靈。

另外迪金森又提到，中國現在有能力在區域執行核戰略任務，並快將能執行洲際任務；其核力量現代化速度快，每周都有新進展；其核儲備正進行「前所未有的擴張」。美國若不開始更大力投資核防禦和基建，將面臨風險。

值得留意的是，去年5月在Netflix平台首播的美國喜劇《太空部隊》（Space Force）當中，亦有一類似迪金森描述的情節。劇中，美國一衛星艱難升空後，卻在太空司令眼皮底下，被中國巨型衛星剪去太陽能板。

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日經亞洲（Nikkei Asia）周三（21日）報道，中國曾稱「實踐-17」是實驗用衛星，可提供通信廣播服務，及驗證太空碎片觀測、新型電力系統和電力推進技術。

惟包括「戰略與國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）等智庫均表示，留意到該衛星有「不尋常行為」。

日媒：下場戰爭幾分鐘決勝負 中軍事現代化聚焦衛星系統

報道稱，現時輿論普遍認為，下一場大型戰爭或在剛開始幾分鐘內就分出勝負，因為雙方均會試圖摧毀對方如全球定位等的通信系統。而美軍航空母艦、五代機、坦克和導彈在內，均依賴GPS定位、導航及計時。若有關通信中斷，美軍優勢或即喪盡。而據美國國會本月發布的一份研究報告稱，中國軍事現代化政策比起傳統殲滅戰，則更多地關注如何針對敵衛星及通信系統。

2019年12月，美國時任總統特朗普（（Donald Trump）簽署《202​​0年國防授權法案》組建太空軍（United States Space Force），並與翌年10月成立太空作戰司令部（United States Space Command，USSPACECOM）。該司令部統率國防部轄下所有軍用衛星。

對於外界憂慮中國在外太空軍事能力提升，中國國防部新聞發言人吳謙早前曾表示，太空是全人類共同財產，中方一貫主張和平利用外空，反對外空武器化和外空軍備競賽，更反對對外空物體使用或威脅使用武力。中方亦堅決反對美方以應對太空軍事威脅為藉口，組建太空軍。

責任編輯：黃良潤

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