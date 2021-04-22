▲ 英國航母來南海向中國炫耀 要拉美國荷蘭軍艦湊數？

英國海軍旗艦伊利沙伯女王號航空母艦，即將開赴南海等亞太水域。作為伊利沙伯女王號航母首次「全球部署」，航母打擊群計劃在亞太，與日本自衛隊艦艇與飛機演習，被外界視為向中國示威意味濃厚。但受到關注的是，英國航母打擊群卻非都由英軍艦艇組成，當中加入了1艘美國驅逐艦和1艘荷蘭護衛艦。美軍驅逐艦日前已經從美國起航，向英國水域集結。

美國海軍公佈消息，導彈驅逐艦沙利文號（USS The Sullivans，DDG-68）日前已由佛羅里達州母港梅波特（Mayport）出發，前往加入英國伊利沙伯女王號航母打擊群。

伊利沙伯女王號航母打擊群會於5月從英國起程，展開首次正式部署。打擊群會途經地中海，穿越蘇伊士運河進入印度洋，再前往南海等亞太水域，行動維期半年。

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據悉，英國航母打擊群會由9艘水面艦艇組成。除了航母本身，還包括英軍2艘45型驅逐艦、2艘23型護衛艦、2艘補給、支援艦。其餘2艘艦艇分別是美軍沙利文號驅逐艦，以及荷蘭海軍的防空護衛艦埃弗森號（HNLMS Evertsen）。這9艇軍艦去年曾在蘇格蘭水域集結，為今次行動綵排。

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但英國航母打擊群行程中途將會減員。英國《泰晤士報》早前報道，打擊群內英軍1艘驅逐艦及1艘護衛艦，會在地中海離群前往黑海，執行威懾俄羅斯行動，不會與打擊群前來亞太。

這意味着，美軍沙利文號驅逐艦的存在，對英軍伊利沙伯女王號航母格外重要。美軍驅逐艦作戰能力遠勝歐洲同類軍艦，尤其能為伊利沙伯女王號航母提供反導掩護，這一點對航母安全非常關鍵。

伊利沙伯女王號航母2017年服役，今年1月才完成海試，宣佈具備初部運作能力。該艦排水量6.5萬噸，艦上搭載24架F-35短距起飛、垂直降落戰鬥機，以及多架各式直升機。

對於域外國家派遣軍艦到南海行動，中國國防部新聞發言人任國強大校曾表示，南海局勢在區內國家共同努力下總體穩定，不存在所謂航行自由問題，南海安全風險主要來自域外，中方希望有關國家不要無事生非、製造麻煩。

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責任編輯：連兆鋒