美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）

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英國航母來南海向中國炫耀 要拉美國荷蘭軍艦湊數？
中美南海博弈不斷，美國海軍羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）於4月初進入南海後駛離，但報道引述消息指，羅斯福戰鬥群經短暫補給後，已啟航重返南海。在此之際，中央電視台軍事頻道以「解放軍海軍成立72周年前夕」為題，公布遼寧艦以「1+6」編隊形式，在台灣周邊海域訓練畫面。
報道指出，在人民海軍成立72周年前夕，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，檢驗部隊訓練成效，錘煉提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。
遼寧艦編隊首以「齊裝滿員」進入西太平洋
畫面顯示遼寧艦以「1+6」編隊形式航行，除航母遼寧艦外，另外幾艘軍艦包括055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦和太原艦、054A型護衛艦黃岡艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦等。
「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）
據稱，這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。
內地軍事專家曹衛東表示，這樣的配置不僅是出海訓練，同時也在探索中國航母編隊未來遠海訓練應採取的組成模式。
與此同時，解放軍海軍官方微博「人民海軍」發布的最新照片顯示，解放軍海軍某登陸艦大隊組織嵩山艦、衡山艦赴南海某海域進行爲期多天的實戰化訓練。
美羅福號航母曾於關島短暫停靠
而另一方面，美國海軍研究協會網站（USNI News）於19日發布了美國海軍艦隊在全球的最新位置信息，根據示意圖顯示，美國海軍羅斯福號航母戰鬥群已經重回南海。
據報道，羅福號航母編隊於4月初進入南海後，一度在12日駛離並進行短暫補給。
USNI報道稱，羅斯福號航母戰鬥群是在4月16日，於關島短暫停靠，在進行了物資補給和人員輪換後返回了南海。
另據「太平洋每日新聞」網站的報道，與羅斯福號航母隨行停靠關島補給的還包括邦克山號（USS Bunker Hill ）巡洋艦和拉塞爾（USS Russell）號驅逐艦。
責任編輯：鄧國強
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