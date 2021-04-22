美羅斯福號航母重返南海 央視曝遼寧艦1+6滿員編隊（有片）

中美南海博弈不斷，美國海軍羅斯福號航母（USS Theodore Roosevelt）於4月初進入南海後駛離，但報道引述消息指，羅斯福戰鬥群經短暫補給後，已啟航重返南海。在此之際，中央電視台軍事頻道以「解放軍海軍成立72周年前夕」為題，公布遼寧艦以「1+6」編隊形式，在台灣周邊海域訓練畫面。

報道指出，在人民海軍成立72周年前夕，遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈，在台灣周邊海域進行例行性訓練，檢驗部隊訓練成效，錘煉提高維護國家主權、安全、發展利益的能力。

遼寧艦編隊首以「齊裝滿員」進入西太平洋

畫面顯示遼寧艦以「1+6」編隊形式航行，除航母遼寧艦外，另外幾艘軍艦包括055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦和太原艦、054A型護衛艦黃岡艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦等。

「歐洲哨兵」曝光細節 緊跟遼寧艦美艦原來多達3艘（多圖，有片）

美國海軍士兵私拍遼寧艦戰機降落 驚嘆「WOO」

▼ 點擊圖片放大 +2

據稱，這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。

內地軍事專家曹衛東表示，這樣的配置不僅是出海訓練，同時也在探索中國航母編隊未來遠海訓練應採取的組成模式。

美軍神盾艦長翹腳「眺望」遼寧艦 事後疑刪照片

美軍艦長近拍中國航母 翹腳是否有挑釁意味？

與此同時，解放軍海軍官方微博「人民海軍」發布的最新照片顯示，解放軍海軍某登陸艦大隊組織嵩山艦、衡山艦赴南海某海域進行爲期多天的實戰化訓練。

美羅福號航母曾於關島短暫停靠

而另一方面，美國海軍研究協會網站（USNI News）於19日發布了美國海軍艦隊在全球的最新位置信息，根據示意圖顯示，美國海軍羅斯福號航母戰鬥群已經重回南海。

據報道，羅福號航母編隊於4月初進入南海後，一度在12日駛離並進行短暫補給。

▲ 美國海軍羅斯福號航母於4月初進入南海後駛離，但報道引述消息指，羅斯福戰鬥群經短暫補給後，已啟航重返南海

055型驅逐艦首加入航母編隊 遼寧艦虎添翼（組圖）

澳洲傳媒：中國055型萬噸大驅逐艦令美國羞愧

USNI報道稱，羅斯福號航母戰鬥群是在4月16日，於關島短暫停靠，在進行了物資補給和人員輪換後返回了南海。

另據「太平洋每日新聞」網站的報道，與羅斯福號航母隨行停靠關島補給的還包括邦克山號（USS Bunker Hill ）巡洋艦和拉塞爾（USS Russell）號驅逐艦。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解