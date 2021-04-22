中國企業傳恐慌性囤積芯片 用20倍差價入貨

中國海關總署數據指，內地3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。業界人士向內媒表示，半導體行業已出現恐慌性備貨，部分中國企業在全球市場上，正在以最高20倍的價差收購芯片（晶片）。由於安全庫存已經探底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。

《第一財經》引述業界人士指，以一些微控制單元（MCU）的為例，去年為每個8美元，目前狂飆至50美元，是去年6倍以上。現在的行情普遍是漲價8到10倍，所有芯片企業都面臨很大壓力。尤其是中小規模的芯片廠商，包專家設計芯片的公司，由於沒有議價能力，已直接被境外代工廠砍單。

芯謀研究首席分析師顧文軍透露，最近有中國設計公司被長期合作的境外代工廠砍單，不得已之下，用超高的價格爭取到300片。他又指，「部分境外代工廠採用拍賣的形式來出售產能，其實是對外的，逼使中國的設計公司高價拿產能，但對其他設計公司卻並不這樣」。

恐慌性囤貨的現象不止發生在芯片公司上，在下游終端產品上也出現同類情況，包括手機廠。realme中國區總裁徐起表示，之前手機供應鏈備貨一般大概夠8個月使用，但他們已提前備了整年的量。IDC分析師王希指，先進製程芯片的供應波動，明顯正影響手機廠的產品和採購計畫。

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責任編輯：陳建錫

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