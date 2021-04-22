  • 28°C
香港時間 : 2021422日 (四) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國企業傳恐慌性囤積芯片 用20倍差價入貨

經濟脈搏 12:57 2021/04/22

分享：

中國海關總署數據指，內地3月進口價值359億美元的半導體，金額創單月新高。業界人士向內媒表示，半導體行業已出現恐慌性備貨，部分中國企業在全球市場上，正在以最高20倍的價差收購芯片（晶片）。由於安全庫存已經探底，所以目前採購就算不管價格、持續下單，也無法確保所需數量。

《第一財經》引述業界人士指，以一些微控制單元（MCU）的為例，去年為每個8美元，目前狂飆至50美元，是去年6倍以上。現在的行情普遍是漲價8到10倍，所有芯片企業都面臨很大壓力。尤其是中小規模的芯片廠商，包專家設計芯片的公司，由於沒有議價能力，已直接被境外代工廠砍單。

芯謀研究首席分析師顧文軍透露，最近有中國設計公司被長期合作的境外代工廠砍單，不得已之下，用超高的價格爭取到300片。他又指，「部分境外代工廠採用拍賣的形式來出售產能，其實是對外的，逼使中國的設計公司高價拿產能，但對其他設計公司卻並不這樣」。

恐慌性囤貨的現象不止發生在芯片公司上，在下游終端產品上也出現同類情況，包括手機廠。realme中國區總裁徐起表示，之前手機供應鏈備貨一般大概夠8個月使用，但他們已提前備了整年的量。IDC分析師王希指，先進製程芯片的供應波動，明顯正影響手機廠的產品和採購計畫。

張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年  她才是台積電真對手

彭博社叫台灣當心「荷蘭病」：經濟太依賴芯片藏風險

台灣聯發科5G芯片超高通  以Le Pin紅酒命名有寓意？

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

電玩手遊 通訊科技 科技戰 經濟 晶片 設計 採購 中國 中國海關總署 智能手機

下一篇文章

澳洲取消「一帶一路」合作協議 稱不符外交政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

台積電經理無「過冷河」跳槽大陸 判賠約合70萬港元
台積電經理無「過冷河」跳槽大陸 判賠約合70萬港元
彭博社叫台灣當心「荷蘭病」：經濟太依賴芯片藏風險
彭博社叫台灣當心「荷蘭病」：經濟太依賴芯片藏風險
特朗普曾誇「世界八大奇跡」 富士康美廠投資縮剩零頭
特朗普曾誇「世界八大奇跡」 富士康美廠投資縮剩零頭
中國蔬菜走红西班牙 當地人稱韭菜為「中國蔥」
中國蔬菜走红西班牙 當地人稱韭菜為「中國蔥」
澳洲取消「一帶一路」合作協議 稱不符外交政策
澳洲取消「一帶一路」合作協議 稱不符外交政策
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手
張忠謀稱大陸芯片技術落後逾5年 她才是台積電真對手