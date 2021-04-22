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【中美角力」中國參與拜登牽頭的氣候峰會 背後有哪些考量？

國情動向 13:50 2021/04/22

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美國在22至23日召開全球氣候峰會，逾40國領導人同意出席，國家主席習近平也前一日宣布與會。BBC引述專家分析，氣候峰會對中國來說是非常重要的時機，同時是其展示「負責任大國」形象的舞台。中國還釋放了一個強烈信號，應對氣候變化是中國主觀要做的事，既不是也不會屈從於外界壓力。

綠色和平駐北京顧問李碩指，中國在過去10年內不斷改善及優化在氣候方面的國際評價，已經出現一種有關「氣候領導力」的論述。在重要國際議題上，氣候問題是可能令中國在國際上獲得認可的議題。中國會考慮如何鞏固和保持這種趨勢，但同時在國際壓力下保持獨立性。李認為，鑒於中國目前國內經濟條件已經成熟，有可能在去年承諾的基礎上，作出更進一步的承諾。其中，減少煤炭使用、設定碳排放總量目標是可能的選擇。

東亞國際關係學者林泉忠指，中國可藉著峰會宣傳自身「負責任大國」的形象，在博鰲論壇開幕致詞中，習近平表示：「中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。」這番話說明了中國的考量。

中國副外長樂玉成已提前放風，作為發展中經濟體，中國不應與美國、歐洲等發達國家承擔同樣的減排負擔，事先設定了自身底綫。另外，中國參加峰會，也可能被外界覺得是承認美國的領導地位。林泉忠預期，習近平不會在峰會上提出更多承諾，也不會給美國太多面子。

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責任編輯：陳建錫

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