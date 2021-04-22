▲ 【大灣區】香港城大東莞校園奠基 推動東莞製造+香港科創

粵港澳大灣區將在國家十四五規劃（2021-2025）期間加快建設，區內正加緊羅致人才配合；其中，東莞市周四（22日）同一天有兩所大學動工興建，包括香港城市大學（東莞）及大灣區大學。其中，香港城大東莞校園的定位是推動「東莞製造+香港科創」。

香港城市大學（東莞）奠基儀式周四上午在松山湖畔舉行，該校位於松山湖科學城內，珠三角環線和莞佛高速交叉口東南面，項目總投資額26億元（人民幣，下同），佔地面積約523.9畝，分兩期建設。

另外在校園周邊還預留200畝用地支持學校未來發展。

配合建設大灣區綜合性國家科學中心

東莞市長肖亞非指，建設香港城市大學（東莞）是落實《粵港澳大灣區規劃綱要》的重要項目，是推動「東莞製造+香港科創」實現雙贏的有力舉措，是莞港多年親密合作的全新升級，對於東莞打造大灣區先進製造業中心、建設大灣區綜合性國家科學中心先行啓動區，有著重要的帶動支撐作用。

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中國科學院院士、香港城市大學香港高等研究院資深院士于吉紅則指，香港城市大學（東莞）已於去年5月份正式向教育部提交辦學申請，正在爭取盡快獲得教育部批准籌設。

據了解，香港城市大學（東莞）將依循香港城市大學教育基礎，設立理學院、工程學院、醫學及生命科學院、管理學院共4個學院，於2023年先行開設計算機科學與技術、信息工程、材料科學及工程、機械工程、能源與環境系統工程等學科專業。

而同一天（22日），大灣區大學（松山湖校區）奠基儀式亦舉行。

大灣區大學松山湖校區 同日奠基

大灣區大學為一所省級大學，廣東省政府2019年規劃籌建，以實踐《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提及「支持粵港澳高校合作辦學，鼓勵聯合共建優勢學科、實驗室和研究中心」的要求。大灣區大學將設於東莞市，分濱海灣及松山湖兩個校區。

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而今次奠基的大灣區大學（松山湖校區）佔地面積約250畝。大灣區大學定位爲新型研究型大學，以理工科爲主，支撐和引領大灣區科創發展。

東莞市大學籌建辦通報，大灣區大學將開展本科、碩士及博士研究生全日制學歷教育，預計到2030年，在校學生達10000人左右，本科生和研究生比例爲1：1。結合籌建進度，力爭在2023年正式設立並開展招生辦學。

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責任編輯：鄧國強

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