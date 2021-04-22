Tesla再讓步 今晚六點前行車數據交予官方（第二版）

（新增文末特斯拉最新回應）

Tesla（特斯拉）女車主踩車頂維權事件繼續發酵，聲稱「對不合理訴求不妥協」的特斯拉向當事人致歉並成立專門小組後，再於深夜宣布將提供提供相關行車數據。

據報道，特斯拉車主19日在上海車展維權一事持續發酵，河南省鄭州市鄭東新區市場監督管理局要求特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司，立即出具事故前半小時完整行車數據。

特斯拉周三（21日）深夜於官方微博發出聲明表示，願全力配合，提供事發前半小時的車輛原始數據給第三方鑒定機構或政府指定的技術監管部門或者消費者本人。

聲明稱，希望能盡早展開鑑定、還原真相，一切衍生的鑑定費用將由特斯拉全額承擔，並承諾無論檢測結果如何，都願意接受。

特斯拉在3天內連發兩份聲明，均表示願意配合官方相關政策，一改事發之初的「對不合理訴求不妥協」強硬態度。與此同時，先前以強勢態度回應維權風波的中國特斯拉副總裁陶琳，21日臨時缺席原訂參加博鰲論壇的「打造安全可控的產業鏈供應鏈」分論壇，也被認為是特斯拉應對公關危機的一部分。有輿論認為，陶琳的職務可能受到這起風波的影響。

特斯拉最新回應指，已主動與鄭州鄭東市場監管局聯系並匯報了進展，今天會提供事發前半小時的車輛原始數據給車主一方。特斯拉的車輛數據是車輛網關讀取車內各部件信號並以加密行駛存儲。存儲後的數據採用加密技術記錄，無法直接讀取、修改、刪除相關數據。在出現產品質量糾紛時，特斯拉會依法提供真實、完整的車輛數據。

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責任編輯：尹航

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