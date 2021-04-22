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台積電傳用大陸廠房「解渴」 2萬芯片遷南京生產

經濟脈搏 15:44 2021/04/22

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台灣持續水荒恐波及芯片（又稱晶片）生產，令全球芯片荒加劇。晶圓代工龍頭台積電計劃移動產能，將台灣大約每月2萬片的12吋28納米以下成熟型製程設備，移至大陸南京廠，等於南京廠產能將擴增一倍。

對於產能設備移動計劃，台積電表示，公司不評論市場傳聞，產能規劃以公開資訊為主。

台積電的南京廠目前月產能已達成原訂的2萬片目標，製程技術以12納米及16納米為主。

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市場傳出，考量台灣新增新的廠區不易，加上容易缺水、缺電，台積電重新思考兩岸產能配比，計劃將一部分台灣12吋廠的機器設備移至南京廠，擴增南京廠的28納米以下產能。

外界預估，台積電此次移動的機器設備大約是每月2萬片的產能，等於南京廠產能可以再擴增一倍。

等如將南京廠產能擴充一倍

台積電於2015年決定到南京投資，南京廠曾經打破台積電多項紀錄，從動土到進機只花14個月，成為該公司建廠最快、上線最快，也是最美的廠區。

據台積電財報資料顯示，台積電南京廠前年營運順利轉虧為盈後，獲利貢獻度逐步提升。

從短期營運來看，據台積電預估，第2季營收將介於129-132億美元，毛利率49.5%至51.5%，營業利益率為38.5%至51.5%，雙率將較首季下滑。

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責任編輯：鄧國強

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