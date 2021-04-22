胡錫進呼籲停止追擊Tesla 「我們目的不是讓它滾」

Tesla在內地陷入消費糾紛，遭到官方及民間的輿論夾擊，道歉亦未能平息眾怒。官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日（12日）呼籲。社會各界不要再對Tesla「乘勝追擊」，中國並非要趕走這些願意來開拓市場的外企，而是引導它們遵守中國法律、尊重消費者，他相信Tesla這次已學到教訓。

胡錫進在微博上表示，中國輿論場沉重教訓了Tesla，監管部門也依法依規提出了指導意見。他注意到Tesla態度的改變，且付出了它自己招致的聲譽損失和代價，這種改變是壓力促成的。但他主張不繼續擴大事態、追擊特斯拉，相信Tesla已感受到中國市場規則的硬度，明白要作出調整才能挽回公眾信任。

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「我看到網友們在特斯拉最新聲明的下面留言『滾』，給這個留言點讚的很多。」胡錫進表示，網民有權利這樣表達憤怒，這就是輿論真實的一部分。但同時中國社會的整體態度需要相對平和，就事論事，支持依法解決問題。對外開放的中國，輕易不會讓一家願意開拓中國市場的外國公司「滾」。

他指，中國的最終目的就是要讓外企適應市場，認真遵守本地的法律法規，尊重文化和消費者，成為中國經濟中的一個積極元素。無論是教訓還是幫助，都是指向同一個目標。中國的這種「集體態度」，需要通過一場場摩擦衝突，讓在華的外企準確領悟。

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責任編輯：陳建錫

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