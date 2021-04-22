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習近平視察後 清華大學成立芯片學院打造國產芯片

經濟脈搏 16:20 2021/04/22

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全球芯片短缺之際，清華大學於國家主席習近平到校視察後不久，於周四（22日）宣布正式成立集成電路學院，將建立一支高水準教學科研團隊，並招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生及專項博士生等不同類別的學生。

綜合內媒報道，正值北京清華大學110周年校慶之際，在國家主席習近平到校視察後不久，清華大學黨委書記陳旭周四宣布，集成電路學院正式成立。他在致辭時表示，集成電路學院為學校實體教學科研機構，隸屬信息學院。

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據官方介紹，清華大學學位委員會去年10月投票通過，設立集成電路科學與工程一級學科博士碩士學位授權點。 今年4月，決定成立集成電路學院，以服務國家重大戰略需求，聚焦國家關鍵領域，並加快清華集成電路學科發展。

全球芯片短缺之際，清華大學於國家主席習近平到校視察後不久，於周四（22日）宣布正式成立集成電路學院。

澎湃新聞報道，有關學院將由清華教授吳華強任首任院長。

另據人民網報道，該學院將透過「兼聘」、「雙聘」等用人機制，建立高水準教學科研團隊，同時將與產業鏈各領域龍頭企業進行產教融合，以面向產業最先進技術及最迫切需求，並將開展高層次人才培養和高水準科學研究。

另外，該學院亦將招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生以及專項博士生等不同層次及類別的學生。

國家主席習近平周一（19日）赴清華大學視察。官媒央視報道，習近平在清華期間，視察了美術學院、成像與智能技術實驗室、重點教學科研成果展示、西體育館等，並與清華師生代表進行座談及發表講話。

內地網絡流傳的視頻顯示，習近平在校內與學生見面時，學生們高呼「主席好，學長好」歡迎之。

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芯片學院將招收本科生、專業型碩士生、學術型博士生以及專項博士生等不同層次及類別的學生。

責任編輯：黃良潤

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