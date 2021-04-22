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今年首季度居民收入排名 上海最高 廣東五強不入

經濟脈搏 16:40 2021/04/22

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國家統計局公布首季度31個省區市的居民可支配收入數據，上海排名第一，同時是唯一能突破2萬元（人民幣，下同）地區，北京、浙江緊隨其後，而廣東則排在第6。官方指，首季居民收入延續去年以來逐季走高的趨勢，保持穩定恢復性增長，並成為今年消費支出大幅反彈的根基。

首季度全國居民人均可支配收入為9,730元，按年名義增長13.7%；可支配收入中位數8,014元，增長12.7%。收入較高的省市，上海21,548元、北京19,585元、浙江18,263元、江蘇15,500元、天津13,348元、廣東12,636元、福建11,684元、山東9,832元、重慶9,603元、遼寧9,439元。

全國居民人均消費支出5,978元，名義增長17.6%，已經扭轉去年同期以來連續4個季度下降的局面，呈現恢復性增長勢頭。上海居民最能花錢，首季度人均消費支出12,172元，北京也達到10,998元，是全國范圍內僅有的兩個超過1萬元的地區。

統計局住戶調查司司長方曉丹指，首季度以來，國民經濟持續穩定恢復，保居民就業、保市場主體成效持續顯現。同時，「就地過年」使居民從業時間顯著增加，工業生產增長加快、服務業逐步恢復帶動農村居民外出從業增加，為城鄉居民工資性收入穩定增長打下堅實基礎。

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責任編輯：陳建錫

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