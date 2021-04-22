  • 26°C
香港時間 : 2021422日 (四) 19:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

星巴克限時送咖啡  蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）

社會熱點 19:38 2021/04/22

分享：

星巴克限時送咖啡  蒙面客帶桶來裝結果這樣

每年的世界地球日，星巴克都會有自帶杯免費喝咖啡的限時活動，今年也不例外。但在內地，竟然有客人蒙着面、帶著桶裝水的大瓶，前來裝咖啡。但由於公司規定，無帶什麼來只能盛走330毫升咖啡，貪心客人最終拿不到便宜。

星巴克官微22日上午連發多條微博，預告當日中午11點至12點的自帶杯免費喝咖啡活動。

網網發文指出，22日中午，想喝免費咖啡的民眾紛紛湧進星巴克排隊，不少網友曬出自己各式各樣的杯子、瓶子，竟然還有人帶著桶裝水瓶來裝咖啡，這位民眾為了防止被人認出，甚至還頭戴玩偶頭套。

蒙面客帶桶來裝咖啡過程：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

有網友留言表示，「帶桶的那位過份了啊」，還有網友說「帶著頭套說明還想做人」、「這位大哥是來進貨的嗎」。

星巴克有限制　帶什麼來都只可裝330毫升

除此之外，還有不少人帶著空罐頭、玻璃瓶、超大紅酒杯、茶壺、保溫壺等五花八門的容器來裝免費咖啡。不過多數人帶的杯子都是常規尺寸的，差不多剛好接滿一杯。

根據星巴克公布的活動規則，免費咖啡的量是有限的，每人僅限一杯中杯的新鮮滴濾咖啡。換句話說，就算搬一個浴缸過來，也只能領一杯330毫升的咖啡。

其他客人也法寶盡出：

  • 有人帶大瓶來裝。
  • 但服務人員只為大瓶裝一點點。
  • 有人出動這種裝飾大杯。
  • 也有人出動這種裝飾大杯。
  • 有人出動水煲。

習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話

習近平星巴克交「筆友」內幕曝光　暗藏這信號？

責任編輯：鄧國強

相關文章

習近平星巴克交「筆友」內幕曝光　暗藏這信號？
2021/01/20
習近平星巴克交「筆友」內幕曝光　暗藏這信號？
習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話
2021/01/15
習近平藉回信星巴克傳話拜登？他說了這句話
【中國星巴克】瑞幸咖啡訂單激增App曾崩潰 網民憂倒閉趕用優惠券
2020/04/04
【中國星巴克】瑞幸咖啡訂單激增App曾崩潰 網民憂倒閉趕用優惠券
【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭
2020/04/04
【中國星巴克】瑞幸自曝造假 內地網民掀「國貨之光」與「國貨之恥」之爭
社會矛盾 星巴克 咖啡

下一篇文章

上海美國商會稱獲官方通知 內地最快6月批准BioNTech疫苗（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
前「上海首富」周正毅擺壽宴 6主播到賀驚動官方（有片）
中國駐美使館通知 變相承認美國製新冠疫苗
中國駐美使館通知 變相承認美國製新冠疫苗
周正毅出身貧寒 「阿毛燉品」是他命運轉捩點
周正毅出身貧寒 「阿毛燉品」是他命運轉捩點
華為惹商標糾紛 Chanel上訴被駁回：視覺差異大
華為惹商標糾紛 Chanel上訴被駁回：視覺差異大
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
姚明基因好強勁！女兒10歲高170厘米 路人詫異（多圖）
【新疆棉花】新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」
【新疆棉花】新垣結衣為H&M代言 中國粉絲怒喊「離婚」