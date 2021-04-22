星巴克限時送咖啡  蒙面客帶桶來裝結果這樣（多圖）

▲ 星巴克限時送咖啡 蒙面客帶桶來裝結果這樣

每年的世界地球日，星巴克都會有自帶杯免費喝咖啡的限時活動，今年也不例外。但在內地，竟然有客人蒙着面、帶著桶裝水的大瓶，前來裝咖啡。但由於公司規定，無帶什麼來只能盛走330毫升咖啡，貪心客人最終拿不到便宜。

星巴克官微22日上午連發多條微博，預告當日中午11點至12點的自帶杯免費喝咖啡活動。

網網發文指出，22日中午，想喝免費咖啡的民眾紛紛湧進星巴克排隊，不少網友曬出自己各式各樣的杯子、瓶子，竟然還有人帶著桶裝水瓶來裝咖啡，這位民眾為了防止被人認出，甚至還頭戴玩偶頭套。

蒙面客帶桶來裝咖啡過程：

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有網友留言表示，「帶桶的那位過份了啊」，還有網友說「帶著頭套說明還想做人」、「這位大哥是來進貨的嗎」。

星巴克有限制 帶什麼來都只可裝330毫升

除此之外，還有不少人帶著空罐頭、玻璃瓶、超大紅酒杯、茶壺、保溫壺等五花八門的容器來裝免費咖啡。不過多數人帶的杯子都是常規尺寸的，差不多剛好接滿一杯。

根據星巴克公布的活動規則，免費咖啡的量是有限的，每人僅限一杯中杯的新鮮滴濾咖啡。換句話說，就算搬一個浴缸過來，也只能領一杯330毫升的咖啡。

其他客人也法寶盡出：



▲ 有人帶大瓶來裝。

▲ 但服務人員只為大瓶裝一點點。

▲ 有人出動這種裝飾大杯。

▲ 也有人出動這種裝飾大杯。

▲ 有人出動水煲。

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責任編輯：鄧國強