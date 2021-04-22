【氣候峰會】習近平講話：歡迎美方重返多邊氣候治理

美國主辦的領導人氣候峰會北京時間今晚八時舉行，國家主席習近平以視像方式出席並發表演講。他表示，中方歡迎美方重返多邊氣候治理進程。中美剛剛共同發布了《應對氣候危機聯合聲明》，中方期待同包括美方在內的國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。

今次是美國總統拜登（Joe Biden）上任後，與習近平的第一次同場會談。不過白宮早前指峰會沒有安排任何雙邊會談，意味拜登不會與習近平單獨視像會談。

指將支持重點行業、企業率先碳達峰

據央視新聞，習近平在講話中指出，中國以生態文明思想為指導，貫徹新發展理念，以經濟社會發展全面綠色轉型為引領，以能源綠色低碳發展為關鍵，堅持走生態優先、綠色低碳的發展道路。他又指出，中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間。

習近平指出，中國正在製定碳達峰行動計劃，廣泛深入開展碳達峰行動，支持有條件的地方和重點行業、重點企業率先達峰。中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。此外，中國已決定接受《<蒙特利爾議定書>基加利修正案》，加強非二氧化碳溫室氣體管控，還將啟動全國碳市場上線交易。

他又表示，中方將生態文明領域合作作為共建「一帶一路」重點內容，發起了系列綠色行動倡議，採取綠色基建、綠色能源、綠色交通、綠色金融等一系列舉措，持續造福參與共建「一帶一路」的各國人民。

習近平認為，要堅持以國際法為基礎、以公平正義為要旨、以有效行動為導向，維護以聯合國為核心的國際體系。要攜手合作，不要相互指責；要持之以恆，不要朝令夕改；要重信守諾，不要言而無信。

他強調，構建人與自然生命共同體，要堅持人與自然和諧共生，堅持綠色發展，堅持系統治理，堅持以人為本，堅持多邊主義，堅持共同但有區別的責任原則。

他指出，發達國家應該展現更大雄心和行動，同時切實幫助發展中國家提高應對氣候變化的能力和韌性，為發展中國家提供資金、技術、能力建設等方面支持，避免設置綠色貿易壁壘，幫助他們加速綠色低碳轉型。

此外，外交部今晚10時30分舉行中外媒體吹風會，說明習近平出席領袖氣候峰會有關情況。外交部副部長馬朝旭，中國氣候變化事務特使解振華，國家發展和改革委員會副秘書長蘇偉，生態環境部應對氣候變化司司長李高將出席。

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責任編輯：蒯宇澄

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