習近平拜登提減碳目標 一分鐘看懂有何不同

美國主辦、為期2天的氣候變化領袖視像峰會於周四（22日）上午召開。美國總統拜登（Joe Biden）周四於會上宣布宣布，美國2030年碳排將減半。中國國家主席習近平則重申2060年碳中和目標。

由美國主辦的氣候變遷領袖視像峰會周四上午召開，全球40國與國際組織領袖會上據一連兩日共商應對氣候變化危機。習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等人均於會上發表演說。值得注意的是，這是拜登上任後，與習近平首次同框會談。

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拜登於開幕致詞時表示，未來10年是全球應對氣候變遷關鍵10年，無所作為的代價日增。他指美國不會等待，又籲各國堅決採取行動，避免氣候變化帶來的嚴峻後果。

拜登宣布，美國作為全球最大經濟體，2030年碳排將比2005年減少50%至52%；亦將啟動該國第一個國際氣候金融計畫，每年將斥資1000億美元幫助發展中國家達成氣候目標，預計將持續到2040年。

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而國家主席習近平於發言時則表示，要充分肯定發展中國家應對氣候變化所作的貢獻；而發達國家則應展現更大雄心及行動。

就應對氣候變化，習近平提出，要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系；中方亦期待同包括美方在內的國際社會一道，共同為推進全球環境治理而努力。

習近平重申，中國將力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和。

他又稱，此一從碳達峰到碳中和的時間，遠短於發達國家所用時間，中方為此承諾需付出艱苦努力。

責任編輯：黃良潤

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