中國太空站核心艙預定周內升空  航天迎關鍵突破（多圖，有片）（第二版）

▲ 中國太空站核心艙預定周內升空 航天迎關鍵突破

中國航天科技發展將進入關鍵期，海南文昌自周五開始連續7天，禁止飛行活動，相信是配合長征五號B火箭升空；而根據官方此前已釋放信息，這次任務是要把中國太空站首個組件－－即核心艙「天和號」升空，意味這個中國自行研製的太空站，正式進入組裝階段，一系列密集升空行動自此揭開序幕。

（新增第五段央視最新消息）

根據海南省文昌市政府周三（21日）發出的通告，提到各單位、組織及個人在23日（周五）早上8時至30日早上8時期間，都不得在市內空域作任何飛行活動，也禁止小型航空器飛行，督促各單位要做好監督管理，違反者依法處理。

當地政府沒有說明禁飛原因，但中國載人航天工程办辦公室早前宣佈，長征五號B遙二運載火箭2月已抵達文昌航天發射場，它執行中國太空站「天和號」核心艙發射任務；發射場區總裝和測試工作，正進入最後皆段。

海南文昌禁飛令 曝光「天和號」將升空

外界普遍相信，文昌今次禁飛是要配合長征五號B發射，也就是中國太空站首個組件、重約22公噸的「天和號」核心艙，已經定出升空時間，就在周五（23日）起的7天之內。

事實上，央視最新報道指，中國載人航天工程辦公室證實，截至周五（23日），太空站「天和號」核心艙與長征五號B遙二運載火箭組合體，已轉運至發射區，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。目前，發射場設施設備狀態良好。

搭乘長征五號B火箭的「天和號」升空，揭開中國太空站組裝的系列升空任務序幕。

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太空科技新聞網站SpaceNews報道，緊接而至的是「天舟2號」貨運飛船，將大約5月在文昌發射場，乘搭液氧煤油推進劑的中型火箭－－長征7號升空升空，並泊靠核心艙。

「天舟2號」的任務是為「天和號」核心艙提供推進劑，讓太空站維持在應有的軌道高度，以及為駐站太空人運補。

接下來，「神舟12號」將在酒泉發射場發射乘搭長征2F火箭升空，載送3名太空人進入「天和號」核心艙，這項任務據報最快6月發射。

中國傳將在6月 送3名太空人進入核心艙

SpaceNews指出，中國的目標是2021到2022年進行11次發射任務，構建由3模塊組成的太空站，全部任務包含3次組建任務、4趟載人任務與4次貨運飛船補給。中國太空人目前正為太空站任務受訓，4趟載人飛行任務計有12名太空人參與。

一名高層航天官員3月時表示，他們在酒泉發射中心會準備一枚長征2F火箭與1艘神舟載人飛船處於輪流值班狀態，確保在應急情況下可在第一時間執行太空站救援任務。

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▲ 中國太空站建造過程。

▲ 中國太空站模擬圖。

總重約66公噸的太空站將供3名太空人駐站，6個月進行一次輪調，預計展開的實驗包括天文學領域的國際計劃、太空醫學、太空生命科學、生技、微重力流體物理學、微重力燃燒和太空科技等。

根據中方的公開資料，太空站由核心艙（1個）、實驗艙（2個）以及貨運和載人飛船3個部分組成。

太空站爭取2022年建成 3太空人駐站

中國的太空站將在340到450公里高度的軌道運行至少10年，軌道傾角約43度，必要時太空站還能靠備份模組擴充至6個組成部分。

中國正爭取在2022年完成太空站組建計劃。中國的載人航天工程1992年立項後採「三步走」發展策略，建造太空站以便擁有較大規模、長期有人的太空設施正是最終目標的第三步。

央視介紹「天和」號核心艙：

責任編輯：鄧國強

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