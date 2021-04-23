Tesla數據反駁維權女：出事前時速破百 剎車系統起作用

Tesla被指剎車失靈釀成車禍，繼而觸發的公關危機，劇情發展再次峰迴路轉。Tesla昨日（22日）向內地監管部門遞交維權女車主的行車數據，指車禍前一分鐘的車速高達每小時118.5公里，自動剎車系統發揮了作用，碰撞前車速大幅降低。女車主一方斥公開數據是侵犯私隱，將作出投訴及要求道歉。

國家市監總局收到Tesla的數據後，透過轄下《中國市場監管報》的微博公開。據通報，該名河南安陽張姓女車主的Tesla電動車，今年2月21日晚間6時14分在駕駛最後一次踩下剎車踏板時，數據顯示，車輛時速為118.5公里，緊接著前撞預警及自動緊急剎車功能啟動並發揮作用，減輕了碰撞的幅度；ABS作用之後的1.8秒，系統記錄了碰撞的發生。駕駛踩下剎車踏板後，車速持續降低，發生碰撞前，車速降低至時速48.5公里。

Tesla的說明又指，涉事車輛當時以高速行駛，事故發生前30分鐘，司機曾踩下超過40次制動踏板的記錄，且多次車速超過每小時100公里和剎停。Tesla負責人表示，公司將毫無保留地配合監管部門深入調查、接受社會監督，已將數據透過電郵傳給維權女車主，並試圖聯絡對方，但對方一直沒接電話。

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女車主丈夫批評Tesla的說法不妥，且行車數據屬於個人財產及個人隱私，無法接受Tesla未經車主允許，擅自將其公布給媒體及大眾。下一步他們將會向鄭州市市場監督管理局進行投訴，要求Tesla公開道歉，並將行車數據撤銷。Tesla在處理本次事件上被批評態度傲慢，連日被內地多個部門、官方媒體，以及網絡輿論點名炮轟。同日，《環時》總編輯胡錫進開腔呼籲社會停止追擊Tesla，認為對方已得到教訓，會想方法重建消費者的信任。

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內地網民點樣睇？

簡簡單單7695：幾個月鬧了三四次事，又是請模特又是堵4s店的，對特斯拉形象損失挺大的，如果這次被證實了是車主惡意鬧事，請重罰她！

神經質的王大橘：現在的車子剎車失靈比中彩票概率還低，懂得都懂。

我是CEP：修改數據幾秒鐘的事兒，都是用過這麼多數碼產品的現代人， 沒這麼腦殘去信資本家過了這麼久才公佈的數據吧？

申城陳少：我們那麼多官媒，似乎都對事實真相沒興趣，忘記了媒體的職責是探求真相。

Vetrax囂張衛視：如果特斯拉中國從一開始就這麼應對相關的維權要求，還會有那麼多人群嘲嗎？

巍岳欽禹：假設這個數據是真實的，那麼那個特斯拉中國地區副總裁公關搞成這樣就要向馬斯克剖腹謝罪了！

Macro_JoJo：我國的天網系統這麼強大，交通幹道的監控系統也非常完善，半個小時的路程一定有足夠的監控鏡頭拍到了事故車輛，公安系統核實一下不就可以了，特斯拉但凡有一個地方撒謊，那所有數據作廢，如果特斯拉數據都對得上，就輪到事主解釋了。

▲ Tesla公佈涉事車輛的行車數據

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責任編輯：陳建錫

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