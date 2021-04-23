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外管局：中長期料中國外匯市場平穩運行

經濟脈搏 12:13 2021/04/23

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國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英周五（23日）在國新辦記者會上介紹今年第一季外匯收支數據。她表示，人民幣匯率總體穩定，呈現了窄幅的雙向波動，中長期看中國外匯市場保持平穩運行的基礎仍穩固。

中國有條件保持國際收支和外匯市場均衡

王春英介紹，從中長期來看，未來中國外匯市場保持平穩運行的基礎仍然穩固。但全球疫情蔓延、地緣政治等因素都會對中國涉外經濟和國際收支產生一定的影響。

目前在美國經濟企穩和通脹預期升溫背景下，市場擔心美聯儲會提前結束寬松的貨幣政策。王春英表示，中國沒有積累過高的對外債務，市場風險緩釋能力在不斷提升，她認為，中國有條件保持國際收支和外匯市場均衡。

至於人民幣匯率，去年年底，境內外市場人民幣對美元一年期歷史波動率分別達到了4.3%和5.1%，均較年初上漲0.6個百分點，處於歷史比較高的水平。匯率彈性增強，可以及時釋放市場壓力，有利於抑制單邊的升值和貶值積累。

儘管國際大宗商品漲價 國際收支總體狀況健康 

另外，對於近期國際大宗商品價格上漲，王春英解釋指，與主要發達國家實施強刺激政策提振了消費需求，以及流動性保持充裕有關。

她說，從國際收支的角度，比如進口支付增加看大宗商品價格上漲的影響，一季度進口有所增長，但是出口也實現了不錯的增長，貨物貿易還是實現了7600億元人民幣的順差，這個數高於前兩年的平均水平。在此情況下，一季度經常賬戶維持基本平衡、小幅順差的格局，應該說國際收支總體狀況還是健康的。

外管局稍早公布數據顯示，3月銀行結售匯順差197億美元；1-3月銀行累計結售匯順差885億美元。3月銀行代客涉外收付款順差393億美元，1-3月銀行累計代客涉外收付款順差1,213億美元。

重返6.5關口後 4因素料人民幣後續升值空間受限

中國3月末外儲報3.17萬億美元 按月降350億美元

責任編輯：尹航

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