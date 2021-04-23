中國曝最先進「反隱身」雷達 內媒：隱形戰機將無所遁形（組圖）

中國最先進的3款「反隱身」雷達於南京曝光。報道指，曝光的新型雷達均採用「頻段反隱身」技術，探測精度可媲美常規微波雷達。內媒指，中國周邊已成全球隱身戰機最密集地區，美、日、韓、印度均在研製隱身戰機；有關雷達有助應對隱身戰機的空中挑戰。

據內媒澎湃新聞、《環球時報》周四（22日）報道，世界雷達博覽會由中國電科，中國雷達行業協會與中國電子聯合主辦，自當日起一連3日在南京國際博覽中心舉行。當中，中國自主研製的3款最先進「反隱身」雷達有關博覽會當中公開亮相。

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其中最為亮眼的是YLC-8E機動式預警相控陣雷達。該款雷達的模型於會上首度公開。環時報道，YLC-8E雷達的各部分核心芯片，全由中國自主研發，主要性能指標優於國外同類型雷達。

除此以外，SLC-7三座標警戒雷達，號稱「全能冠軍雷達」，亦於會上曝光。該雷達可用於應付隱型戰機、固定翼飛機、直升機、無人機、巡航導彈甚至定位火炮和火箭彈等。

SLC-7號稱「全能冠軍雷達」

而一款JY-26遠端三座標對空警戒雷達於會上亦受到關注。該款雷達可作為防空網的「中遠端預警核心」，能偵測隱身目標及鄰近空間的高速高機動目標。

報道指，這3種新型雷達都屬於「頻段反隱身」，探測精度可與常規微波雷達媲美，能協同甚至直接引導防空系統攔截目標。

另外，YLC-48便攜式多功能偵察雷達。

目前隱型飛機主要以獨特設計的飛機外形，把雷達波反射向雷達所在以外的其他方向；或透過表面的吸波塗層吸收雷達波能量。但惟這些隱型手段，主要是針對常規雷達的微波頻段進行優化；對於米波或分米波等頻段卻無能為力。

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報道又指，曾在南聯盟幫助擊落美軍F-117隱型戰機的米波雷達，即屬此類「頻段反隱身」雷達。

《環球時報》指，中國周邊已成全球隱身戰機最密集地區，美、日、韓、印度均在研製隱身戰機；有關雷達有助應對隱身戰機的空中挑戰。報道引述專家稱，「反隱身」將是今後主流雷達的常備功能，再與協同其他探測功能，令隱型戰機再「無所遁形」。

責任編輯：黃良潤

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