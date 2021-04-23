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「太極掌門」敗給徐曉冬後  如今再遭6健身教練打到入院（有片）

社會熱點 12:41 2021/04/23

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曾是「格鬥狂人」徐曉冬手下敗將、現年46歲的「雷公太極」掌門人魏雷日前自曝在成都一間健身中心，以一敵六終被年輕力壯的教練追擊圍毆受傷。事件一度被公眾認定是年輕人不講武德、以眾欺寡；但如今劇情大反轉，知情者指事件起因是魏雷不當使用健身器械，爭執中魏竟咬28歲健身教練的胸脯，才引起更激烈毆鬥。

事後，外號「太極雷雷」的「宗師」魏雷在社交媒體上展示影片，稱「我的名聲不好，但是作為消費者又有受到尊重的權利」。

他挨揍的影片之後在網路瘋傳，影片中，他冷靜秀出被抓傷的脖子，被6名教練圍毆，「大家看我在這個屋子裡面被打的，桌子倒了，我的鞋掉了，在這個桌子腿上有他們教練打我的視頻和指紋」。

年輕教練一度被指以眾欺寡

但有知情者表示，「當時的情況是雷雷在該家健身俱樂部違規使用健身器材，一名20多歲的健身教練出來制止，但是雷雷不服雙方發生口角，發生打鬥的時候是1對1，不是6打1。事發後，雷雷在成都某骨科醫院住院治療」。

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報道又引知情者指，爭執過程中，魏雷曾咬28歲健身教練的胸脯，才會引發這名教練不滿出手毆打他，而其他教練「只是過來勸架而已。

魏雷2017年與「格鬥狂人」徐曉東對戰，卻被秒殺一敗成名，當時理由是「新鞋太滑」，並聲稱「術高莫用，若使出內力會出人命」。之後，他多次參與中國傳統武術擂台賽事，儘管輸多贏少，「太極雷雷」極擅吹噓宣傳，把自己塑造成格鬥界「網紅」。　

網友諷刺稱，「這貨就是靠挨揍出名的」、「普天同慶，雷雷挨打八方點贊」、「打他還需要6個人？分明是炒作」、「一代宗師竟然打不過6個小混混，還好意思說」、「雷雷本來就是無賴，而且謊話連篇，尤其嘴巴很臭，挨揍是遲早的事」。

「雷公太極」掌門人魏雷自述被毆及現場影片：

責任編輯：鄧國強

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