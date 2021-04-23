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可口可樂前華裔工程師盜商業機密罪成 傳涉中國「千人計劃」

國情動向 13:10 2021/04/23

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美國可口可樂公司前華裔工程師尤曉蓉（Xiaorong You），因盜取飲品罐塗漆技術並售予中國企業，22日被田納西州的法院判處盜竊商業機密、經濟間諜，以及電信詐騙罪名成立，將於今年11月判刑。遊曉蓉被指利用相關技術在中國開設企業，獲中國政府資助數百萬美元，當中包括「千人計劃」的獎金。

「千人計劃」是中國的海外高層次人才引進計劃，近年多名與計劃有關的中國學者在美國涉間諜等罪名被捕及起訴，該計劃目前已在中國官方機構的欄目上消失。外交部曾表示，該計畫旨在促進國際人才流動、鼓勵科技合作，中國取得的科技成就一不靠偷，二不靠搶，呼籲美國摒棄冷戰思維。

美國司法部指，59歲的尤曉蓉是美國公民，被指在可口可樂以及在伊士曼化學公司 (Eastman Chemical Company) 工作期間，盜竊製作飲品罐的無雙酚A（BPA-free) 塗料配方。該配方由伊士曼與多間公司聯合研發，研究成本高達1.2億美元。證據表明，事件還是計畫地讓中國政府、山東省和威海市獲益。

美媒指，一些企業長期雙酚A噴塗食品和飲料罐的內壁，防止容器腐蝕，但存在健康隱患。伊士曼化學公司的新技術據稱不會影響健康，且能最大程度地減少食物風味損失和防止腐蝕，但該技術的研發非常昂貴且耗費時間。

44名日籍學者據報參與「千人計劃」 當局擬參照美國防技術外流

【中美角力】太空總署華裔研究員被起訴　涉隱瞞參與中國千人計劃

責任編輯：陳建錫

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科技戰 經濟 外交 化學 美國司法部 威海市 食品 工程 田納西 飲品

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