立訊旗下上海勝瑞電子廠房火警 致8死含2名消防員（組圖）

上海金山勝瑞電子周四（22日）下午發生火警。大火延燒近17小時後，至周五（23日）清晨6時左右火勢終受控。報道指，火警導致8死；勝瑞電子為立訊精密旗下公司，目前正進行火災善後，生產線全面停工。

綜合內媒報道，周四下午1時30分，位於上海金山區林盛路171弄116號的勝瑞電子科技（上海）有限公司廠房發生火災。當局通報，市應急聯動中心接報後，調派消防及救援人員到場，並出動十多輛消防車撲救。

據上海金山政府新聞辦官方微博周五通報，當日清晨6時20分，有關火警已被撲熄。事件中8名失聯人員已尋獲，均無生命體徵其中；2人為消防救援人員，是在搜救被困人員過程中犧牲。當局亦正為其餘6名遇難為的企業相關人員安排善後。

報道指，現場已確認周邊大氣、水體監測結果無異常，消防污水已及時收集存儲；現正善後清理工作，事故原因則仍在調查中。

大火延燒近17小時 周五清晨終受控

台媒報道，失火廠房所屬的勝瑞電子原為和碩集團旗下鎧勝控股子公司，2011年於上海設廠成立，主要生產精沖模、非金屬製品模具、3C電子產品用耐高溫絕緣材料成型件、五金沖壓零件、鉚釘、轉軸等。

據「天眼查」資料顯示，勝瑞電子2016年6月曾因違反安全管理規定，遭金山區安全生產管理局作行政處罰。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁